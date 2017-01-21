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Ушел из жизни Василий Ключник - легендарный генерал-реформатор украинской милиции

21.01.17 14:25Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Ночью 21 января ушел из жизни Василий Ключник – легендарный генерал-реформатор украинской милиции.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Украины Тарас Креминь, сообщает МойГород.

Василий Ключник родился 5 августа 1935 года в селе Матвеевка Чигиринского района Черниговской области. Был генералом-лейтенантом милиции, начальником УВД Украины в Николаевской области (1984-1996 гг.).

Тарас Креминь подчеркнул, что Василий Ключник инициировал в разных уголках Николаевщины настоящие реформы.

– Велось строительство обеспеченных уникальным оборудованием, автомототехникой, качественными специалистами постов ГАИ. Были введены оперативно-тактические учения «Тревога», которые улучшили мобильность и взаимодействие работников дежурных частей, нарядов милиции, караулов пожарных частей, техническое состояние транспортных средств, оперативной техники, средств связи, охранно-пожарной сигнализации, – написал он.

По инициативе Василия Ключника музею истории милиции Николаевщины присвоили звание народного. Также генерал-лейтенант полиции организовал деятельность спецкомендатур, которые работали на строительстве промышленных судостроительных, машиностроительных, металлургических объектов, стоял у истоков создания подразделений по борьбе с организованной преступностью.

– Организовал лучшую работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; стоял у истоков создания в СССР подразделений по борьбе с организованной преступностью, – добавил Тарас Креминь.

Он также инициировал наставничество, как лучшую форму обучения молодых сотрудников милиции, отменил проведение социалистических соревнований среди оперативных служб и горрайорганов внутренних дел, как элемент бессмысленного формализма.

По словам нардепа, благодаря Ключнику были построены «72-квартирный жилой дом по ул. Рюмина, 72, жилая вставка в доме на 20 квартир по ул. Курьерской, 64-квартирный дом по ул. Наваринской, адресно-справочное бюро, 72-квартирный кооперативный дом «Динамо»; открыт питомник служебного собаководства на 150 вольеров, ведомственную СЭС УВД по ул. Флотской, военный городок; введены в эксплуатацию помещения райотделов милиции области; лабораторный корпус УВД (ул. Декабристов, 5), где разместились отдел связи с мастерскими и АТС, паспортная служба и ОВИР, отдельные службы отдела охраны общественного порядка, экспертно-криминалистический отдел с лабораториями».

Выйдя на пенсию, Ключник возглавил отдел по координации работы правоохранительных органов облгосадминистрации (1994-2000 гг.), позднее — Николаевское отделение Всеукраинского фонда правоохранительных органов, Вооруженных сил и воинских формирований «Украина». Избирался депутатом Николаевского областного совета (1986 г.).

Ключник – заслуженный юрист Украины (1963), «Отличник милиции», награжден двумя знаками «Почетный работник МВД СССР», пятнадцатью медалями, в том числе, «От благодарного афганского народа», медалями «За безупречную службу» I, II, III степени, «За отличную службу по охране общественного порядка», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД».

Генерал-лейтенант является автором многочисленных публикаций в местных и всеукраинских СМИ, издал книгу воспоминаний «Дни и ночи Кандагара», которая стала обладателем первой республиканской премии.

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