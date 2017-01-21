Николай Брюханов. Два года светлой памяти

Сегодня исполняется ровно два года с того морозного январского дня, когда ушел из жизни почетный гражданин Николаева, фронтовик, в мае сорок пятого дошедший до Праги, корабел, первый секретарь Заводского райкома партии (1961-66 гг.), председатель Николаевского горисполкома (1966-74 гг.) и первый директор Южного производственно-технического предприятия Николай Брюханов.

Николай Григорьевич был человеком деятельным, принципиальным, умевшим быстро разобраться в самой сложной ситуации, принять правильное управленческое решение и отстоять свою точку зрения перед руководством. О таких в народе говорят – неугомонный. Эта черта характера дорого обходилась ему, не раз он получал «по шапке» от вышестоящих партийных начальников. Но всегда стоял на своем, конечно, если был убежден в своей правоте.

Брюханов вел скромный образ жизни, не был карьеристом, не гнался за должностями и материальным благополучием. Он работал не для себя – для людей, для горожан, для всех николаевцев. Именно Николаев для него, уроженца нынешней Пензенской области России, стал по-настоящему родным и любимым. А годы его пребывания на мэрской должности стали для Николаева временем великих преобразований, когда город, превратившийся в огромную стройплощадку, развивался стремительными темпами.

Судьба города сложилась так, что до него на протяжении многих лет председатели горисполкома, фактически назначавшиеся партийными органами, менялись каждые 2-3 года. По сути, городом руководили партфункционеры. В итоге горисполком утопал в обилии подчас абсурдных указаний сверху и жалоб снизу.

Брюханов, взявший на себя всю полноту ответственности за сложное городское хозяйство и обеспечивший восьмилетнее твердое руководство, дал Николаеву стабильность и возможность планомерно развиваться. При этом он не «изобретал велосипед», а использовал лучшие хозяйственные практики, наработанные в разных городах по всему Советскому Союзу – от «горьковского метода» массового строительства жилья до бакинского опыта озеленения, благоустройства и создания пешеходных улиц.

Как талантливый руководитель, производственник, он наладил тесное сотрудничество практически со всеми николаевскими предприятиями, сумел подключить их к решению общегородских проблем. Авторитет городской власти значительно вырос, николаевцы видели, как буквально на глазах преображалась их жизнь.

Был принят новый Генплан, и на месте бывших пустырей, бараков и старых жутких развалюх ударными темпами шла застройка целых микрорайонов, ежегодно тысячи семей заселялись в новые квартиры. Непрерывно осуществлялась посадка зеленых насаждений, развернулось мощное дорожное строительство. Одновременно ряд промышленных предприятий переносился из центральной части в специально сформированную для них Промзону на окраине Водопоя.

Все заслуги Николая Григорьевича перед Николаевом перечислить невозможно. Поэтому обозначим лишь некоторые вехи его пребывания на мэрской должности.

При Брюханове были сданы в эксплуатацию широкоформатный кинотеатр «Родина» и областная библиотека, построены Дворец культуры и техники судостроителей (ныне – областной Дворец культуры), кинотеатр «Юность», гостиница «Николаев», ЦУМ на нынешней ул. Соборной (позднее – «Детский мир»), новые корпуса кораблестроительного и педагогического институтов, расширен парк Победы, заложены Пионерский сквер и парк Шевченко, парк за кинотеатром «Юность», дендропарк «Дружба» на Широкобалковском перегоне. Построены междугородний автовокзал, второе трамвайное и троллейбусное депо, запущен первый в Николаеве троллейбус; началось строительство нового аэропорта; обустраивался и застраивался просп. Мира; ул. Космонавтов была продлена от просп. Мира до нынешнего просп. Богоявленского (прежде на этом месте не было проезжей части); проложена магистральная теплотрасса от ТЭЦ в микрорайон ЮТЗ; заработал городской коллектор ливневой канализации от «Дормашины» до морпорта (центр города был избавлен от наводнений после ливней); стартовало строительство грандиозного объекта – водовода «Днепр – Николаев», чтобы обеспечить горожан днепровской водой вместо ингулецкой, засоренной сбросами Криворожского бассейна; возведены самые современные на тот момент очистные сооружения городской канализации в районе Галициново; построен онкодиспансер на ул. Театральной и кардиологический центр горбольницы №1; построен ряд школ и детских садов; ликвидирована старая городская свалка в черте города (рядом с нынешним автовокзалом) и открыта новая; открыто новое городское кладбище – Мешковское.

При Брюханове в городе появился новый район – Корабельный, самый молодой и перспективный. Ему председатель горисполкома старался уделять особое внимание, тем более что здесь, в отличие от плотно застроенной центральной части города, было немало территорий для освоения.

Достижения городской общины при Николае Григорьевиче можно перечислять еще очень долго. Напомним лишь, что именно он принял решение закрыть движение автотранспорта по ул. Соборной, благоустроить и коренным образом озеленить ее. Даже внешне из провинциального городка Николаев, где на тот момент стремительно росло население, превращался в крупнейший промышленный, транспортный, научно-технический и культурный центр юга Украины. В 1970 году за успехи в социально-экономическом развитии город Николаев и лично Н. Г. Брюханов были награждены орденами Трудового Красного Знамени.

В 1978-94 гг. Брюханов руководил Южным производственно-техническим предприятием (загоризонтная радиолокация, создание крупных радиокомплексов по управлению космическими спутниками и аппаратами). Фактически он создал это предприятие на ровном месте, выстроил производственно-техническую базу, укомплектовал прекрасными кадрами, развивал социальную сферу ЮПТП.

Николай Григорьевич прожил непростую, но яркую и незабываемую жизнь. В последние годы он тяжело болел. Он умер на 91-м году жизни. И хотя времена его руководства городом остались в далеком прошлом, почтить его память пришли сотни николаевцев, благодарных ему за то, что он сделал для всех нас.

Вот ведь как бывает в жизни: то, что прежде строили одни, позже растаскивали и «прихватизировали» другие...

Но речь даже не о том. Есть еще один в высшей степени неловкий, деликатный момент, о котором, тем не менее, нельзя умолчать.

Как человек, имеющий выдающиеся заслуги перед Николаевом, Брюханов был похоронен в почетном секторе Мешковского кладбища, которое сам же когда-то и создавал. Несмотря на большие должности, жил он скромно, бизнесом не занимался, а сбережения его семьи «благополучно» сгорели в лопнувшем кредитном обществе «Флагман».

Теперь его дочь Ольга Николаевна стоит перед дилеммой: как, на какие средства установить отцу памятник? С помощью меценатов удалось забетонировать фундамент могилы, но на этом дело и закончилось. Все обращения за помощью к властям оказались безрезультатными, хотя законодательно орган местного самоуправления имеет полное право оплатить памятник на могиле почетного гражданина. Поиск спонсоров среди крупных предприятий и бизнесменов также особого успеха не дал: в стране война, кризис, не до памятников, мол.

В итоге среди монументов почетного сектора кладбища до сих пор сиротливым пятном выделяется бетонная могила Николая Григорьевича Брюханова.

Он сделал для нашего города все, что мог, он посвятил ему свою жизнь. А что сделаем для него мы, сможем ли увековечить его память? И ведь речь не идет о каком-то грандиозном сооружении, а о вполне скромном памятнике – таком же скромном, каким был сам Николай Григорьевич.

В этой ситуации его дочь Ольга Николаевна и правление городского благотворительного фонда «Николаев-2000» просят всех неравнодушных горожан оказать посильную помощь в сборе средств на памятник Н. Г.Брюханову.

Реквизиты фонда: код 25383019, р/с 26000218179 «РайффайзенБанк Аваль» в г. Киев, МФО 380805 с пометкой «На памятник Брюханову». Контактное лицо – Брюханова Ольга Николаевна, тел. 050-616-20-75.