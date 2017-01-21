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Сегодня - Емелин день: обычаи, приметы, именины

21.01.17 08:00Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Этот день получил свое название в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом, жившем в IX веке.

Если накануне, на Ивана-бражника, «запивали» счастье девушек, которых против их воли выдавали замуж, то на Емелю наступал черед парней. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если «залить» супружество крепкими напитками, то ненавистный союз скорее придет к тому, что называется «стерпится — слюбится».

В этот день принято угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок — брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать этим полотенцем, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».

Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!». Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян — это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга — значит, лето будет богатым на грозы.

Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян — это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга — значит, лето будет богатым на грозы.

Именины: Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.

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