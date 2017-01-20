Парубий подписал закон о допуске в Украину иностранных вооруженных сил

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сегодня, 20 января, подписал закон об утверждении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Согласно информации на сайте украинского парламента, документ направлен на подпись главе государства.

Как сообщалось, Верховная Рада разрешила допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в военных учениях, "за" проголосовали 236 народных депутатов.

Внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект предусматривает допуск на территорию страны в 2017 г. подразделений вооруженных сил иностранных государств для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также украинско-американских учениях "Си Бриз-2017" и "Рэпид Трайдент-2017".

В рамках украинско-американских учений "Си Бриз - 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июле-сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5 тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.

Всего в учениях, которые пройдут в акватории Черного моря и на прилегающих полигонах и военных аэродромах в июле-сентябре, будут участвовать до 3,5 тыс. военнослужащих, из них до 1 тыс. от ВСУ, столько же – от ВС США и еще 1,5 тыс. – от других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира".

В рамках украинско-американских учений "Рэпид Трайдент - 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне-ноябре 2017 г. сроком до 25 суток до 2 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов.

Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в июне-ноябре, будут участвовать до 3,5 тыс военнослужащих, из них до 1,5 тыс от ВСУ, 1 тыс – от ВС США и еще столько же – от других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира".

В приложении к законопроекту также содержится перечень 16 учений за пределами Украины, в которых планируется участие ВСУ в 2017 году. Учения запланированы в Словакии, Польше, Литве, Дании, Великобритании и Иордании, по два учения - в Болгарии, Германии и Грузии, три учения в Румынии; помимо этого, одно из многонациональных учений ("Сэйбер Гардиан-2017") пройдет на территории Румынии и Болгарии одновременно.

Как сообщалось, жителей юга Украины просят сохранять покой и предупреждают о движении военной техники.