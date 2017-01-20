Николаевцам ко Дню соборности Украины вручили государственные награды Торжества по случаю Дня соборности Украины прошли в с участием руководства и общественности области. В соответствии с Указом Президента Украины за плодотворную работу, весомый вклад в социально-экономическое развитие государства, сохранение национальных ценностей и по случаю Дня соборности Украины председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко вручил государственные награды: -орден «За заслуги» III степени - директору Николаевского государственного высшего училища Анатолию Сироте; -орден княгини Ольги III степени - директору общества «Добробут» Николаевского района Татьяне Тетенькиной. Кроме того, присвоены почетные звания: -«Заслуженный работник образования Украины» - методисту довузовской подготовки Николаевского национального университета им. Сухомлинского Ларисе Головиной и директору областного Дома художественного творчества Николаевского областного совета Ларисе Щукиной; -«Заслуженный мастер народного творчества Украины» - мастерицы писанкарства Татьяне Ульянкиной; -«Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» - директору предприятия «Агрофирма «Виктория» Братского района Виктору Степанову. Поздравляем! Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама