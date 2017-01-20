Николаевцам ко Дню соборности Украины вручили государственные награды
|20.01.17 18:15
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Торжества по случаю Дня соборности Украины прошли в с участием руководства и общественности области.
В соответствии с Указом Президента Украины за плодотворную работу, весомый вклад в социально-экономическое развитие государства, сохранение национальных ценностей и по случаю Дня соборности Украины председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко вручил государственные награды:
-орден «За заслуги» III степени - директору Николаевского государственного высшего училища Анатолию Сироте;
-орден княгини Ольги III степени - директору общества «Добробут» Николаевского района Татьяне Тетенькиной.
Кроме того, присвоены почетные звания:
-«Заслуженный работник образования Украины» - методисту довузовской подготовки Николаевского национального университета им. Сухомлинского Ларисе Головиной и директору областного Дома художественного творчества Николаевского областного совета Ларисе Щукиной;
-«Заслуженный мастер народного творчества Украины» - мастерицы писанкарства Татьяне Ульянкиной;
-«Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» - директору предприятия «Агрофирма «Виктория» Братского района Виктору Степанову.
Поздравляем!