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Николаевцам ко Дню соборности Украины вручили государственные награды

20.01.17 18:15Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Торжества по случаю Дня соборности Украины прошли в с участием руководства и общественности области.

В соответствии с Указом Президента Украины за плодотворную работу, весомый вклад в социально-экономическое развитие государства, сохранение национальных ценностей и по случаю Дня соборности Украины председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко вручил государственные награды:

-орден «За заслуги» III степени - директору Николаевского государственного высшего училища Анатолию Сироте;

-орден княгини Ольги III степени - директору общества «Добробут» Николаевского района Татьяне Тетенькиной.

Кроме того, присвоены почетные звания:

-«Заслуженный работник образования Украины» - методисту довузовской подготовки Николаевского национального университета им. Сухомлинского Ларисе Головиной и директору областного Дома художественного творчества Николаевского областного совета Ларисе Щукиной;

-«Заслуженный мастер народного творчества Украины» - мастерицы писанкарства Татьяне Ульянкиной;

-«Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» - директору предприятия «Агрофирма «Виктория» Братского района Виктору Степанову.

Поздравляем!

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Пятница, 20.01.2017

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