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Минагрополитики поддержит производство органики и виноградарство на Николаевщине

20.01.17 17:43Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Минагрополитики и Госгеокадастр разрабатывают механизм поддержки виноградарства и стимулирования производства органической продукции путем проведения специализированных земельных аукционов.

Предполагается, что на серии спецаукционов участникам рынка будут предложены земельные участки для производства органики и выращивания винограда по льготным арендным ставкам. Льготы начнут вступать в действие только после начала фактической реализации инвестпроекта - закладки насаждений, начала процесса сертификации, то есть подтвержденных и фиксированных целей. В случае несоблюдения определенных аукционных условий, арендные ставки будут возвращены к рыночному значению - на уровне среднего показателя в соответствующем районе.

«Производство органической продукции и виноградарство официально определены как приоритетные направления поддержки. Государство располагает ресурсом, который может применяться как одно из средств стимулирования этих отраслей, - отметил первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк. - В комплексе с другими составляющими государственной поддержки это создаст мощный эффект для развития этих отраслей».

На сегодня управлениями Госгеокадастра в областях начат аудит земельных участков сельхозназначения государственной формы собственности, пригодных для этих целей. Учитывая ряд дополнительных требований, предъявляемых к производству органической продукции, количество таких земель ограничено. В свою очередь, для виноградарства могут быть использованы земли только в отдельных районах Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей, проинформировали в пресс-службе Минагрополитики.

По словам Максима Мартынюка, в первую очередь, земли для органического производства будут находиться из земель запаса - залежей, которые не были в использовании длительное время, чтобы сократить инвестору период получения сертификата соответствия. В случае, если на первых спецаукционах будет зафиксирован высокий спрос на земельные участки, практика их проведения может быть расширена.

Справка. В Украине для производства органической продукции используется всего 1% пахотных земель. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет 5-6%. В Украине насчитывается более двухсот производителей органической продукции. В среднем они оперируют земельными участками площадью до 2 га.

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