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Служба занятости запустила в регионах «электронную очередь» для регистрации безработных

20.01.17 14:25Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

С января 2017 г. Государственная служба занятости запустила в работу сервис, с помощью которого каждый может самостоятельно, не тратя лишнего времени, записаться на индивидуальный прием к специалисту любого центра занятости Украины.

Об этом сообщил и.о. Председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко. «Не дожидаясь соответствующих законодательных изменений, Государственная служба занятости продолжает реформирование. Для нас уже не являются новинками видеорезюме, видеопрезентации вакансий, онлайн-собеседования. Мы стремимся быть на шаг впереди. Для нас важно быть ближе к людям, консультировать, направлять, а самое главное - оказывать помощь в поиске достойной работы с достойной заработной платой. Поэтому начал свою работу наш новый сервис с онлайн-регистрации на прием. Это сэкономит время искателей, и позволит подойти к поиску работы более продуктивно », - сказал Валерий Ярошенко.

По его словам, благодаря сервису можно не выходя из дома записаться на первичный прием в центр занятости или на консультацию. В случае, если человек зарезервировал для себя время, ему не нужно получать талон на посещение, а необходимо непосредственно обратиться к специалисту центра занятости.

Услуга электронной очереди регистрации безработных http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about доступна гражданам на портале Государственной службы занятости www.dcz.gov.ua через рубрику «Электронные услуги».

К слову, это лишь часть большой модернизации Службы занятости. Уже в первом квартале этого года заработает новый сайт ГСЗ. Этот информационный ресурс станет крупнейшей площадкой для поиска работы в Украине. К разработке его концепции были привлечены лучшие международные эксперты, в том числе - представители МОТ и ООН. Сайт призван сопровождать карьеру человека в течение всей жизни. Он дает возможность создавать интерактивные профили пользователей, личные веб-кабинеты.

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