Китайский робот-журналист написал свою первую статью за секунду

В газете Southern Metropolis Daily опубликована статья, которую китайский робот-журналисты написал за одну секунду

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Это его первая статья. Она состоит из 300 иероглифов. Чтобы ее написать, робот Сао Нань потратил лишь 1 секунду. В статье, написанной роботом, рассказывается о поездках перед приближающимся Чуньцзе – китайским Новым годом.

Робот Сао Нань был сконструирован в университете Пекина. Руководил проектом по его созданию профессор Вань Сяоцзюнь. Ученый рассказал, что робот-журналист может писать не только коротенькие заметки. Ему под силу объемные статьи.

По словам авторов разработки, робот-журналист при написании статьи может анализировать данными, которыми он располагает. И на обработку данных и написание статьи ему понадобиться намного меньше времени, чем штатному корреспонденту.

В тоже время, отметил профессор Ван Сяоцзюнь, этот робот заменить журналистов не сможет. Дело в том, что он не способен проводить новостные интервью в формате один на один и задавать дополнительные вопросы. Также робот не может выбирать «новостной угол». Поэтому говорить о том, что роботы заменят журналистов еще рано.

Будет ли он развивать свой проект и обучать робота этим журналистским навыкам, ученый не рассказал