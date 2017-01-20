Сегодня родился итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар» Федерико Феллини

Федерико Феллини родился 20 января 1920 года в Римини, Италия.

Его отец был мелким коммерсантом.

В детстве Федерико любил рисовать, устраивать кукольные представления. В 1937 году он уехал в Рим, а затем – во Флоренцию, перепробовал множество профессий: журналиста и карикатуриста, страхового агента, оформителя витрин и другие занятия. В 1940 году Феллини пришел в киноиндустрию.

Сначала он сочинял комические трюки, затем участвовал в создании сценариев и, наконец, стал ассистентом режиссера. Первый его фильм в этом качестве – «Рим – открытый город», снятый в 1945 году, за ним последовали еще несколько лент, и с 1950-х годов Феллини стал самостоятельным режиссером.

В его первых фильмах – «Белый шейх» (1952) и «Маменькины сынки» (1953) – проявляются основные черты, отличающие Феллини от многих его коллег: внимание к личностям и повышенный интерес к деталям. Фильм «Дорога» (1954) сделал Феллини и его жену Джульетту Мазину, исполнительницу главной роли, всемирно известными.

Он получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Всего Феллини получил 4 таких «Оскара» и еще один «Оскар» – за творчество в целом. Фильму «Сладкая жизнь» (1960) мы обязаны тем, что два чисто итальянских понятия стали широко использоваться во всем мире – это «папарацци» и «дольче вита» (так на итальянском звучит название фильма). «8 1/2» – этот фильм произвел революцию в кинематографе, в нем применялась техника, называемая «поток сознания», помогающая показать внутренний мир героя, никак технически его не выделяя.

С 1965 года Феллини снимает цветные фильмы, при этом его мир – яркий, разноцветный, немного фантастический. Феллини также обращается к воспоминаниям детства, юности и осмыслению исторических процессов, свидетелем которых он был – это фильмы «Клоуны», «Рим» и «Амаркорд». В 1979 году он снимает метафорический фильм «Репетиция оркестра». В 1980-х - начале 1990-х годов Феллини развивает уже существующие мотивы своего творчества – «Город женщин», «Джинджер и Фред», «Голос луны». Эти фильмы не получили широкого распространения.

Федерико Феллини умер 31 октября 1993 года в Риме от инсульта, был похоронен в родном городе Римини.

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