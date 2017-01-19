В день Великого Крещенья, ждём от Господа прощенья!

Сегодня христиане православного обряда праздновали день Крещения Господня, чем и завершаются новогодние, рождественские праздники.

Сотни тысяч людей в этот день приходили к реке в те места, где в крестообразных полыньях все желающие могли окунуться в святую крещенскую воду и принять это бодрящее ежегодное омовение.

Не могли не отметить этот праздник и обитатели Николаевского городского приюта для людей преклонного возраста. Тем более, что навестили их давние друзья представители общественной организации “Миколаїв — єдина родина” Владислав Чайка и Станислав Савин.

Приехали они, конечно же, не с пустыми руками. Привезенные деликатесы и сладости были очень кстати к чаепитию после крещенской купели.

После обряда Водосвятия, который совершил настоятель храма Всех Святых отец Николай, на берегу был разожжен большой костер, а на столике уже ожидал своего часа кипящий, пышущий жаром, самовар.

Собравшиеся жители соседних домов, которые тоже участвовали в этом празднестве, с большим удовольствием окунались в прорубь, смывая с себя все прошлогодние грехи.

А после купели так здорово пить горячий чай с блинами и греться у костра. Несмотря на мороз, всем было очень тепло, уютно и весело.