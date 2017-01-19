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Хозяйственный суд Николаевской области взыскал 2 млн гривен с предприятия, которое возглавлял нардеп Ливик

Нардеп от Николаевщины Ливик
19.01.17 20:10Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Хозяйственный суд Николаевской области взыскал с ОАО «Зеленый Гай», которое связывают с нардепом Ливиком, 2 000 000 гривен задолженности перед ООО«Югнефтегаз».

Об этом говорится в соответствующем решении суда.

По решению Хозяйственного суда Николаевской области от 4 октября 2016 года и постановления Одесского апелляционного хозяйственного суда от 21 декабря 2016 года вынесен приговор о принудительном взыскании с ОАО «Зеленый Гай» долга в сумме 2 000 000 гривен. 30 ноября 2009 года публичное акционерное общество «Зеленый Гай» взяла денежные средства у общества с ограниченной ответственностью «Югнефтегаз» в размере 2 000 000 гривен. Предприятие «Зеленый Гай» одолженной суммы так и не вернуло.

В списке учредителей ОАО «Зеленый Гай» значатся Петр и Катерина Ливики, родственники народного депутата Украины от «Блока Петра Порошенко» Александра Ливика, который до своего избрания был директором винзавода «Зеленый Гай».

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