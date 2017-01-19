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Крещение-2017: когда набирать воду, где хранить, как принимать, свойства крещенской воды

19.01.17 08:15Сколько просмотров этой статьи101Сколько комментариев этой статьи0

Крещение Господне, которое отмечают 19 января, считается третьим по величине праздником рождественско-новогоднего цикла. Также этот праздник называют Йордана, в честь крещения на реке Йордан Христа

Любая вода в Крещение становится святой: в это верят христиане. Они уверены, что на все воды земные снисходит дух божий. Поэтому вся крещенская вода считается не только целебной и исцеляющей болезни, но и очищающей от грехов. Верующие люди стараются запастись освященной водой на весь год, а в саму ночь окунуться в прорубь.

Естественно, у многих возникает вопрос – когда лучше набрать воду – на Сочельник 18 января, или уже с утра 19 января. Также многие интересуются, как правильно эту воду пить, и где её хранить. Кроме того, многие утверждают, что очищение воды происходит именно в ночь на 19 января. Поэтому крещенской считается та вода, которая набирается утром 19 января.

Есть еще суеверие, что целебная вода только с полуночи до 6 утра 19 января.

Священники опровергли все эти слухи. Вода на Крещение имеет уникальные свойства на протяжении всего дня. А потом вода теряет уникальные свойства.

Если нет возможности набрать воду в водоеме, где проходит освящение, то можно набрать воду из-под крана или с колодца.

Перед тем, как набирать крещенскую воду, необходимо тару хорошо помыть. Лучше всего такую воду держать в стеклянной таре. Только сразу стоит понимать, что святую воду держать в бутылках из-под спиртного нельзя. Эту воду принимают по чайной ложке.

Добавим, что для обеспечения безопасности жителей Николаевщины на Крещение у водоемов будут дежурить 70 спасателей.СПИСОК МЕСТ ДЛЯ КРЕЩЕНСКОГО КУПАНИЯ

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