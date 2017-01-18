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Счета Департамента ЖКХ Николаева за долги заблокировали почти на месяц

18.01.17 18:20Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Счета Департамента ЖКХ Николаевского горсовета заблокированы до 13 февраля. Об этом в ходе заседания «бюджетной» комиссии сообщил депутат Вячеслав Апанасенко.

Причиной сложившейся ситуации, по словам депутата, стала дебиторская задолженность в полтора миллиона гривен, в связи с чем казначейство наложило арест на счета департамента.

По информации Апанасенко, задолженность связана с закупкой техники — деньги были перечислены, а технику так не поставили.

«Все операции, кроме зарплаты, заблокированы, департамент будет стоять без работы», - сообщил депутат.

За комментариями Свидок.инфо обратился к заместителю директора Департамента ЖКХ Александру Репину. Он косвенно подтвердил данную информацию, но уверил, что проблема в данный момент решается, потому не нужно подымать панику: «Наши люди сейчас находятся в казначействе, решают этот вопрос. То, что говорят на комиссиях - это говорят на комиссиях. Это все решится. Зачем нагонять волну?».

Депутат подтвердил, что все требования казначейства будут исправлены. А вот причину сложившейся ситуации заместитель Палько так и не назвал, ограничившись лишь тем, что «казначейство увидело причину», а разглашать все подробности он не уполномочен.

«Мы обсудим, будем реагировать, все решим. На людей это никак не повлияет», - заверил Репин.

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