Кабмин одобрил изменения в закон о статусе ветеранов войны и их социальной защите: изувеченные на Евромайдане станут инвалидами войны

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял законопроект о внесении изменений к Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Кабинет Министров Украины сегодня, 18 января, одобрил законопроект о внесении изменений в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Проект акта на заседании правительства представил министр социальной политики Андрей Рева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что во время участия в массовых акциях протеста в Украине с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г. за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» было предусмотрено предоставление лицам, ставшим инвалидами вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, статуса инвалида войны.

В то же время подавляющее большинство пострадавших участников этих акций протеста, которые не получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса, что делает невозможным получение ими положенных льгот.

Кроме того, остается законодательно неурегулированным статус граждан, ставших инвалидами вследствие ранения или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время ее проведения.

«Поэтому внесение соответствующих изменений было инициировано Минсоцполитики с целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий всем этим лицам», - уточняется в сообщении.