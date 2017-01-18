Верхний банер

Кабмин одобрил изменения в закон о статусе ветеранов войны и их социальной защите: изувеченные на Евромайдане станут инвалидами войны

18.01.17 19:53Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял законопроект о внесении изменений к Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Кабинет Министров Украины сегодня, 18 января, одобрил законопроект о внесении изменений в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Проект акта на заседании правительства представил министр социальной политики Андрей Рева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что во время участия в массовых акциях протеста в Украине с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г. за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» было предусмотрено предоставление лицам, ставшим инвалидами вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, статуса инвалида войны.

В то же время подавляющее большинство пострадавших участников этих акций протеста, которые не получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса, что делает невозможным получение ими положенных льгот.

Кроме того, остается законодательно неурегулированным статус граждан, ставших инвалидами вследствие ранения или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время ее проведения.

«Поэтому внесение соответствующих изменений было инициировано Минсоцполитики с целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий всем этим лицам», - уточняется в сообщении.

Похожие новости

17.01.17 10:19В Украине могут сократить социальную норму потребления газа

12.02.15 09:53Порошенко заявил, что "пока никаких хороших новостей" с переговоров нет

01.03.14 10:15В Николаеве все под контролем

14.02.10 21:23КИУ допускает отмену местных выборов 30 мая

27.10.08 16:11Позвоните в налоговую

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 18.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:44Информация об отставке главы Минздрава Супрун оказалось все лишь "уткой"

20:31Дело очаковских убийц, пытавших до смерти местного жителя, передано в суд

20:17В Украине закроют ЗАГСы

20:05В Николаеве продолжают бороться с незаконной рекламой

19:53Кабмин одобрил изменения в закон о статусе ветеранов войны и их социальной защите: изувеченные на Евромайдане станут инвалидами войны

19:41В Николаеве в двадцатый раз определят "Горожанина года" и "Человека года". Николаевцы, предлагайте кандидатуры!

19:30Украина после Евровидения готова провести континентальное первенство по боксу

19:18В Николаеве многодетным матерям вручили государственные награды

19:13Гуляй вальсом: кандидату в президенты Франции Вальсу на улице влепили пощечину

19:05В Николаеве произошел пожар на предприятии, ремонтирующем бытовую технику,

18:56В прокуратуре Николаевской области напомнили, куда отправлять запросы

18:40Житель Николаева устраивал диверсии на Донбассе

18:30За два года 170 тысяч украинцев получили российское гражданство, – Геращенко

18:20Счета Департамента ЖКХ Николаева за долги заблокировали почти на месяц

18:10В Николаевской области воры через отверстие в заборе за два месяца вынесли с фермы несколько тонн семян подсолнечника

17:53Пьяный николаевец сообщил в полицию о минировании своей квартиры

17:40В Украине подорожает сахар

17:26На Николаевщине открылась первая в Украине соляная комната на базе сельской амбулатории

17:12Николаевские спасатели приглашают молодежь вступать в ряды Службы спасения

16:51Американцы хотят заменить «шоколадную утку» Порошенко на Наливайченко или Кличко

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.01.17 07:301830

Голови РДА особисто доповідатимуть про готовність до боротьби з негодою

05.01.17 08:001890

Три сырзавода «Молочного альянса», в том числе Баштанский, выплатят свыше 250 миллионов дивидендов

05.01.17 08:282900

Показатель заболеваемости гриппом в Украине снизился на 12%

05.01.17 08:402180

Нардеп від БПП готова привезли Ле Пен в Україну і показати зону АТО

Самые читаемые

05.01.17 14:0058860

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

17.01.17 18:0014050

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

05.01.17 20:3711270

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710280

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама