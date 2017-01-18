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Участник АТО с Николаевщины награжден орденом Богдана Хмельницкого

18.01.17 16:15Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Лейтенант Олег Усик почти год прослужил в "горячих точках" и получил статус участника боевых действий

Участник АТО Олега Усикова из Веселиновского района Николаевской области наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Об этом сообщает сайт райгосадминистрации.

Лейтенанта наградили согласно Указу Президента Украины от 12 декабря по случаю Дня Сухопутных войск Украины.

На днях награду бойцу вручили председатель Веселиновской РГА Анатолий Филимонов и и.о. военного комиссара райвоенкомата Сергей Чиникалов.

Олега Усикова призвали на военную службу по мобилизации. Почти год он провел в "горячих точках" в зоне АТО, затем был демобилизован, получил статус участника боевых действий и сегодня работает водителем служебного автотранспорта Веселиновского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

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Среда, 18.01.2017

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