Участник АТО с Николаевщины награжден орденом Богдана Хмельницкого Лейтенант Олег Усик почти год прослужил в "горячих точках" и получил статус участника боевых действий Участник АТО Олега Усикова из Веселиновского района Николаевской области наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Об этом сообщает сайт райгосадминистрации. Лейтенанта наградили согласно Указу Президента Украины от 12 декабря по случаю Дня Сухопутных войск Украины. На днях награду бойцу вручили председатель Веселиновской РГА Анатолий Филимонов и и.о. военного комиссара райвоенкомата Сергей Чиникалов. Олега Усикова призвали на военную службу по мобилизации. Почти год он провел в "горячих точках" в зоне АТО, затем был демобилизован, получил статус участника боевых действий и сегодня работает водителем служебного автотранспорта Веселиновского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама