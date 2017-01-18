Лучшим студентам-атомщикам Николаевской области назначат стипендии

Компания «Энергоатом» назначила стипендии лучшим студентам, которые обучаются в высших учебных заведениях, готовящих кадры для атомной энергетики.

Персональные стипендии назначены в соответствии с «Положением о персональной стипендии ГП «НАЭК «Энергоатом», совместными решениями работодателя и профсоюзного комитета и на основании представлений ученых советов вузов, сообщили в пресс-служе ЮУ АЭС.

Согласно приказам по компании, из числа студентов, обучающихся по трехсторонним договорам с ОП «Южно-Украинская АЭС», ежемесячные стипендии в размере 1000 грн за первое полугодие 2016 года получат 14, за второе – 6 студентов. Еще 3 стипендиата из числа обучающихся по трехсторонним соглашениям с ОП ЮУАЭС определены по результатам успеваемости и учебной дисциплины текущего учебного года – им выплатят стипендии за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года.

В настоящее время в ОП «Южно-Украинская АЭС» трехсторонние договоры «АЭС-вуз-студент» заключены с 64 студентами профильных вузов: 28 — с учащимися Одесского национального политехнического университета, 13 — Винницкого национального технического университета, 12 — Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», 8 – Национального университета «Львовская политехника» и 3 — Украинского государственного химико-технологического университета. В декабре прошлого года в ОП ЮУАЭС состоялось очередное заседание комиссии по заключению трехсторонних соглашений на целевую подготовку молодых специалистов в вузах Украины.

Было рассмотрено 41 заявление. Решением комиссии договоры будут заключены с 20 студентами, еще 11 внесены в резерв.

«В рамках трехстороннего соглашения студенты проходят производственную практику в профильных цехах и подразделениях нашего предприятия, — рассказывает начальник управления кадров ОП ЮУАЭС Вячеслав Губа. — Здесь им также помогают с выбором тем для дипломных проектов. Вузы, со своей стороны, предоставляют нам информацию об успеваемости будущего работника, соблюдении им внутреннего трудового распорядка и устава высшего учебного заведения. При соблюдении условий соглашения, по окончании учебы молодому специалисту гарантировано трудоустройство на Южно-Украинский энергокомплекс».

Ежегодно в рамках трехсторонних договоров на ЮУАЭС принимаются 20-30 молодых специалистов. Благодаря такому подходу омолаживается кадровый состав предприятия, на работу в его цеха и подразделения попадают наиболее талантливые студенты. По итогам корпоративной партнерской проверки Всемирной ассоциации операторов атомных станций, прошедшей в ОП ЮУАЭС в 2015 году, система трехсторонних договоров «АЭС-вуз-студент» была внесена в перечень положительных практик предприятия.