04.01.17 15:002380
В Украине бездомных будут регистрировать
|18.01.17 13:24
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Верховная Рада намерена ввести в Украине регистрацию бездомных.
Народные депутаты намерены предусмотреть в украинском законодательстве регистрацию бездомных и лиц, которые не имеют постоянного места проживания по адресу специализированного социального учреждения.
За законопроект № 3833 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» в первом чтении в среду проголосовало 230 народных депутатов из 226 минимально необходимых. Об этом передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».
Законопроект предусматривает внесение в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» нормы, согласно которой бездомные и другие лица, которые не имеют постоянного места проживания, регистрируются по адресу специализированного социального учреждения или учреждения социального обслуживания и социальной защиты, которые созданы в соответствии с законом «Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей».
Документ предусматривает, что подачу заявления о регистрации, снятии с регистрации и месте проживания таких лиц возлагается на соответствующее специализированное специальное учреждение, учреждение социального обслуживания и социальной защиты, где данным лицам предоставляются социальные услуги.