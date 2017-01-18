В Украине бездомных будут регистрировать

Верховная Рада намерена ввести в Украине регистрацию бездомных.

Народные депутаты намерены предусмотреть в украинском законодательстве регистрацию бездомных и лиц, которые не имеют постоянного места проживания по адресу специализированного социального учреждения.

За законопроект № 3833 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» в первом чтении в среду проголосовало 230 народных депутатов из 226 минимально необходимых. Об этом передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Законопроект предусматривает внесение в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» нормы, согласно которой бездомные и другие лица, которые не имеют постоянного места проживания, регистрируются по адресу специализированного социального учреждения или учреждения социального обслуживания и социальной защиты, которые созданы в соответствии с законом «Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей».

Документ предусматривает, что подачу заявления о регистрации, снятии с регистрации и месте проживания таких лиц возлагается на соответствующее специализированное специальное учреждение, учреждение социального обслуживания и социальной защиты, где данным лицам предоставляются социальные услуги.