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В Одессе под старой штукатуркой нашли уникальную фреску

17.01.17 20:47Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Предполагают, что роспись принадлежит ученикам расстрелянного монументалиста Михаила Бойчука.

Бывшему Дворцу студентов на улице Маразлиевской в Одессе уже больше ста лет. Старинное здание давно никто не ремонтировал, а в этом году там начала трескаться и опадать штукатурка. И когда из-за морозов верхний слой штукатурки внутри здания облез, обнаружился спрятанный под ним рисунок человека в военной форме.

Урбанист Кирилл Липатов выложил фото рисунка в Фейсбук. "Время и сырость обнаружили под штукатуркой роспись, выполненную в 1928 году", - написал он.

Увидев рисунок, одесские искусствоведы и художники заявили, что это явно фрагмент большого полотна. Специалисты сошлись во мнении, что ее создал кто-то из представителей школы Михаила Бойчука, одного из основоположников монументального искусства Украины

XX века. А известный живописец Александр Ройтбурд считает, что над изображением трудился сам Бойчук вместе с ученицей Антониной Ивановой. Ройтбурд предполагает, что художники расписали стены по заказу членов клуба НКВД, который находился в этом здании в 1920-х годах.

  • Эта фреска очень ценна для истории и культуры, - уверяет художник. - Ведь после того как лидера группы и его помощников расстреляли во времена сталинских репрессий, заподозрив в шпионаже, практически все их наработки уничтожили. По-моему, больше нигде в Украине не сохранилось бойчуковских муралов в таком объеме, как у нас.

Живописец предполагает, что во дворце могут быть еще росписи бойчукистов, тоже спрятанные под штукатуркой. Общественники бьют тревогу, опасаясь, что изображение представителей эпохи "расстрелянного возрождения" могут попросту замазать. Однако дирекция здания успокоила: мол, если в управлении охраны памятников подтвердят историческую ценность, роспись останется нетронутой.

  • Мы хотим найти хотя бы какие-то доказательства тому, что стены действительно расписывал Бойчук или его ученики, - говорит главный администратор Дворца студентов Галина Бойко. - А до тех пор, пока не выяснится, кто был автором, рисунок никто не будет замазывать - он останется под охраной.

В управлении по вопросам охраны объектов культурного наследия горсовета пока не установили авторство фрески. Там говорят, что процедура оценки шедевра может занять какое-то время.

  • Для оценки росписи мы пригласили экспертов, среди которых историки, искусствоведы и живописцы, - отметили в мэрии.

Художник Александр Ройтбурд говорит, что все фрески, оставшиеся на стенах Дворца студентов, можно возродить. Чтобы снять одно такое изображение и перенести его в мастерскую, понадобится примерно полторы тысячи долларов. А пока что одессит рекомендует прикрыть обнажившийся шедевр искусства хотя бы гипсокартоном.

СПРАВКА "КП"

Михаил Бойчук (1882-1937) - украинский художник-монументалист и живописец. Родился на Тернопольщине, живописи обучался во Львове, Вене, Мюнхене. Увлекался национальными мотивами и реанимировал средневековую технику - настенную византийскую фреску. Работал в Париже, здесь же начала формироваться его школа живописи. Перед Первой мировой войной возвращается в Украину. В 1917 году стал профессором созданной при его участии Академии искусств в Киеве, возглавив мастерскую фрески и мозаики. Направление, которому он обучал, назвали бойчукизмом. Творчество Бойчука высоко ценили не только в Европе, но и на родине - бойчукисты разрисовывали здания в Киеве, Харькове, Одессе.

В 1937 году по подозрению в контрреволюционной деятельности Михаил Бойчук, его жена и некоторые ученики были расстреляны.

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Вторник, 17.01.2017

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