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На Николаевщине к юбилею села презентовали исторический фотоальбом

Страницы фотоальбома. Фото: Николаевский облсовет
17.01.17 13:44Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

По случаю 200-летия Бармашово (Белозерка), что в Витовском районе, председатель сельского совета Сергей Рассоха, его жена Людмила и сын Сергей презентовали исторический фотоальбом.

Работа над изданием длилась около восьми лет, рассказали в пресс-службе облсовета. Собирать материал авторам и разработчикам фотоальбома помогали местные старожилы. На его страницах отражены яркие моменты из жизни населенного пункта, становления и развития села. Поздравить хозяев праздника приехали представители областной власти.   «Примите искренние поздравления по случаю выхода в свет этого бесценного издания. Пусть этот фотоальбом ждет успех и признание многих поколений жителей Бармашово. Хочу, чтобы каждая строка, каждый снимок, запечатленный здесь, стали всенародным достоянием. Пусть память и слава об авторах книги много лет сохраняется среди жителей вашего села. Еще раз поздравляю вас с сегодняшней презентацией. Вы достойны называться виртуозами своего дела. Пусть не смолкают овации и аплодисменты в вашу честь! », - подчеркнула приветствуя авторов издания глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

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