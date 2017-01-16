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Сегодня - Всемирный день «Битлз»

16.01.17 10:22Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 16 января, из колонок и наушников настоящих меломанов звучат «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let It Be» и другие творение самой популярной музыкальной группы всех времен и народов — легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles».

Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.

Позже 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории «The Beatles»: в этот день в 1964 году журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней. В привычном составе «The Beatles» отработали восемь лет.

За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом. Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла (большое влияние на четверку оказало, например, творчество Элвиса Пресли), «The Beatles» пришли к собственному стилю. Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания».

Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, «битлы» впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов.

В настоящее время «The Beatles» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Rolling Stone». И 16 января, в честь этой знаменитой группы, проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты песен британской четвёрки, а меломаны всего мира вновь включают песни, полюбившиеся людям всех возрастов, чтобы в очередной раз насладиться творчеством «Битлов».

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