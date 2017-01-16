16 января - День пророка Малахии: заговоры, поверья, приметы, обычаи, именины

Продолжаются Рождественские Святки. Верующие в этот день отмечают именины пророка Малахии, известного по Ветхому завету.

В народе 16 января также известно как день памяти Святого Гордея. Крестьяне в этот период старались оберегать скот от порчи и сглаза, проводили соответствующие обряды очищения, изготавливали амулеты, наводили порядок в хлеву.

Многие верили, что только на Малахию и Гордея, 16 января, можно излечиться от одержимости бесами, эпилепсии и других недугов, которые могли быть связаны с наведением порчи. Считалось, если молиться Святому Малахии, то болезнь вскоре отступит.

Кроме того, существовало верование, согласно которому, если в этот день из человека изгоняли беса, то он мог вселиться в домашнее животное. А для того чтобы этого не произошло, старались 16 января убирать в хлеву, в сараях, кормили скот кашей, сваренной на молоке, а также караваем, который специально пекли к этому дню.

Для праздничного ужина 16 января хозяйки готовили блюда из творога – творожные лепешки, сырники, которые считались залогом счастья в доме.

Народные приметы на 16 января

Если зайцы подходят к селениям, то вскоре ударят морозы

Какой будет погода на Малахия, таким и будет месяц март – теплым или холодным

Если человек родился в День Малахии, то он умеет жить в гармонии с окружающим миром и природой. В качестве оберега таким людям рекомендуют носить аметист и гранат

Если на деревьях 16 января виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится

Если на небе в день 16 января появляется большое белое облако, то вскоре начнутся метели и вьюги

Если зайцев много в поле – примета к тому, что будет вьюга и метель

16 января нельзя хвастаться чем-то и гордиться – чтобы Гордей не отнял (люди не сглазили)

На Малахию нельзя доить корову в одиночестве – чтобы не сглазили скотину

Если рано рассветает, значит, скоро выпадет снег

Если в лесу слышен треск деревьев, то вскоре ударят трескучие морозы

Если весь день 16 января идет снег, то ночью ударит сильный мороз

Яркий месяц принесет за собой скорые холода

Нельзя работать на Малахию вечером – можно накликать на себя неприятности

Если вокруг заходящего солнца 16 января видны круги – будет снег и мороз

Если звезды ярко сияют – жди ясную погоду

Если в этот день умирает корова, значит, по приметам, ее погубила нечистая сила. Чтобы избежать этого, можно к воротам дома привязать огарок свечи в качестве оберега.

Также часто проводились обряды, которые были связаны с задабриванием домового – для него в коровнике оставляли кусок пирога и молоко в блюдце.

Заговоры на 16 января

Приворот на еду

Прежде чем съесть кусок, нужно помыслить:

Как я не могу жить без хлеба, Не могу без соли и без креста, Как тело бело не бывает Без одежного холста, Как мое тело не живет Без телесной нужды, Так и ты (такой-то) без меня не живи. Ныне, присно, во веки веков. Аминь.

Заговор для лечения депрессии

16 января – это самый лучший день для лечения скаженника (человека, страдающего депрессией или сумасшествием), однако решиться на это может только опытный знахарь. Заговор, который приводится ниже, можно читать только 16 января. Больного выводят за калитку дома, ставят его лицом на запад и произносят такие заговорные слова:

Встану, перекрестясь, Иконе низко поклонясь. С правой стороны забор обойду, Солнышко красное На заре алой найду. Ищу ногами, гляжу глазами. Вижу алатырь-камень. Алатырь-камень мохом оброс, Травой сухой по макушку зарос. Не видать, не слыхать макушки. Матушка макушка золотыря, Тебе тайная сила алатыря дана. Как у тебя, голова, Макушка не болит, Огнем не палит, В висках не стучит, Не кружит, а дюжит,

Так бы и у раба Божьего (имя) Голова не болела, а дюжила. Век по веку, отныне и довеку. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Заговор, от боли в ушах

В Святочные дни хорошо поддаются лечению больные уши. Больного сажают посредине избы на табурет. Знахарка встает со стороны больного уха, трет одну осиновую палочку о другую и сорок раз читает:

Черви вы, черви, Никто вас не считает, Никто ваших имен не знает, Столов вам не накрывает, Хмельной браги не наливает. Не точите вы и не вертите У рабы (такой-то) в ушах, А точите вы чернозем на полях. Там, где красно солнышко не всходит, Где живая душа не ходит, Где хозяйская скотинка не бродит. На сухих деревах есть сухие шасты, То для вас, черви, будут мосты, Слухи – в ухо, а черви вон, А мои слова – колокольный звон. Как его люди слышат кругом, Так и ты (такая-то) будешь Слышать ладком. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Чтобы человеку вернуть слух, нужно заговорить сучье молоко и закапать его в ухо. Заговор такой:

Сука доилась, слухом С (таким-то) поделилась. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Именины: Василий, Гордей, Ирина.