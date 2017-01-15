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25 лет назад в Украине появился Государственный гимн. Что мы о нем знаем?

Копия 1991 г. репринтного издания львовского журнала «Мета» 1863 г., первая публикация стихотворения
15.01.17 17:39Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

15 января 1992 года Верховной Радой Украины была утверждена музыкальная редакция Государственного гимна Украины, автором которой является Михаил Вербицкий.

Создание украинского гимна берет начало с осени 1862 г. Украинский этнограф, фольклорист, поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерла Україна», которое в будущем стало национальным, а затем и государственным гимном Украины, пишет «Родная страна».

Это стихотворение распространилось среди украинофильских кружков, объединенных в общины.

20 октября 1862 г. шеф жандармов князь Долгоруков дал распоряжение выслать Чубинского «за вредное влияние на умы простолюдинов» на проживание в Архангельскую губернию под надзор полиции.

Впервые стихотворение Чубинского было опубликовано в львовском журнале «Мета» (1863 г., № 4).

Композитор Михаил Вербицкий написал музыку на слова Павла Чубинского. Напечатан с нотами гимн был в 1865 г.

В 1917-1920 годах «Ще не вмерла Україна» стал одним из государственных гимнов УНР и ЗУНР.

17 июня 1917 г. американское издание The New York Times опубликовало заметку об утверждении официального перевода гимна Украины:

Nay, thou art not dead, Ukraine, See, the glory’s born again, And the skies, O brethren, Smile once more!

As in Springtime melts the snow So shall melt away the foe, And we shall be masters Of our homes.

Soul and body, yea, our all Offer we at freedom’s call— We, whose sires were mighty Cossack braves.

Также «Ще не вмерла Україна» Чубинского & Вербицкого наряду с «Вечным революционером» Франко & Лысенко в исполнении хора Стеценко звучала во время провозглашения Акта Соединения.

15 января 1992 г. музыкальная редакция Государственного гимна была утверждена Верховной Радой Украины, что нашло свое отражение в Конституции Украины.

6 марта 2003 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном гимне Украины», предложенный президентом Леонидом Кучмой.

Законопроектом предлагалось утвердить как государственный национальный гимн на музыку Михаила Вербицкого со словами только первого куплета и припева песни Павла Чубинского «Ще не вмерла Україна».

В то же время первая строфа гимна, согласно предложению Президента, будет звучать «Ще не вмерла України і слава, і воля». Этот закон поддержали 334 народных депутата, против высказались 46 из 433, зарегистрировавшихся для голосования.

Закон Украины «О Государственном Гимне Украины» от 6 марта 2003 года:

Статья 1. Государственным Гимном Украины является национальный гимн на музыку М. Вербицкого со словами первого куплета и припева произведения П. Чубинского в такой редакции:

«Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду».

Статья 2. Установить, что торжественные мероприятия общегосударственного значения начинаются и заканчиваются выполнением Государственного Гимна Украины.

Музыкальное исполнение Государственного Гимна Украины осуществляется при проведении официальных государственных церемоний и других мероприятий.

Статья 3. Надругательство над Государственным Гимном Украины влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

По случаю 25-летия принятия официальной редакции Государственного гимна Украины Президент Петр Порошенко на своей Facebook-странице опубликовал видео, на котором Государственный гимн исполняет украинский воин с позывным «Мартин».

В обычном варианте гимн Украины звучит так:

В марте 2014 г. появилась рок-версия гимна Украины. Видео на YouTube выложил музыкант Никита Рубченко.

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