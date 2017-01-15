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Жители планеты сегодня отмечают Всемирный день снега

15.01.17 17:05Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция. Начиная с зимы 2012 года, в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название — Международный день зимних видов спорта.

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Как задумывают организаторы, «этот день даст всем возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение».

—Сегодняшние дети зачастую смотрят в будущее с пессимизмом, и мы надеемся, что благодаря этому мероприятию мы сможем показать им и их семьям, сколько удовольствия они могут получить благодаря снегу, сохраняя при этом здоровый, безопасный и экологичный образ жизни, — заявил президент Международной федерации лыжного спорта Джан-Франко Каспер.

Организация этого праздника стала вторым шагом в реализации программы FIS «Выведем детей на снег». Дата проведения Дня снега выбрана неслучайно: в конце января, когда заканчивается сезон рождественских и новогодних каникул, важно привлечь внимание к горнолыжным курортам.

Если в первый год проведения праздника участие в нем приняли более 20 стран мира, среди которых США, Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия, Германия, Великобритания, Норвегия, Польша, Турция, Казахстан, Украина и другие, то ко второму году готовность поддержать международный фестиваль выразили уже около 40 государств. Что интересно, в их числе не только традиционные «горнолыжные» страны (Швейцария, Финляндия или Норвегия), но и менее известные в этом смысле Венгрия, Япония, Эстония и даже Пакистан.

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