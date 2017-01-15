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15 января православные христиане чтят память святого Серафима Саровского

15.01.17 15:29Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

15 января - День памяти святого Серафима Саровского

Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского дважды в год. 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году. А 15 января православные христиане отмечают преставление преподобного.

В дни памяти святого Серафима Саровского в храмах и монастырях совершается праздничная служба, а мужчины, которые носят имя святого, отмечают свои именины.

Будущий подвижник родился в 1754 году в Курске, в купеческой семье Мошниных. С детства он мечтал о монашеской жизни и в 24 года ушел в Саровскую пустынь на территории нынешней Нижегородской области. Прожив значительное время в монастыре, инок Серафим по благословению настоятеля обители построил себе келью в глухом лесу в нескольких километрах от монастыря. В ней он прожил больше 15 лет, приходя в монастырь лишь в воскресные и праздничные дни. Во время затворничества на преподобного напали грабители, которые жестоко избили его, в связи с чем на всю жизнь он остался сгорбленным — таким его изображают и на иконах. Однако своих обидчиков Серафим простил и просил не наказывать их. Время уединения преподобного было связано с особыми молитвенными трудами.

С сильным духовным искушением святой боролся подвигом столпничества. Тысячу дней и ночей с воздетыми руками преподобный Серафим молился на камне: днем — в своей келье, а ночью — в лесу. Позже он взял на себя подвиг молчания на три года, перестав в это время посещать даже монастырь. За свои труды подвижник обрел дары прозорливости и чудотворения и после длительного затвора стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением.

Современники Серафима Саровского особо отмечали, что святой исцелял не столько кротким словом, сколько любовью и радостью, исходившими от него. К любому человеку преподобный с умилением обращался «радость моя». Еще при жизни Серафима Саровского уважали, в обитель стекались люди, чтобы услышать его наставления относительно духовной жизни, получить совет.

После мирной кончины преподобного в 1833 году почитание стало особенным. По свидетельству очевидцев, на его могиле часто совершались чудеса. В 1903 году преподобного причислили к лику святых. Сейчас мощи Серафима Саровского покоятся в Серафимо-Дивеевском женском монастыре, который благодаря этому является одной из самых известных обителей России. Ежегодно в дни памяти святого здесь совершаются особо торжественные богослужения с участием Патриарха, куда стекаются тысячи паломников.

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