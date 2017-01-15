Верхний банер

Сегодня родился французский драматург-комедиограф и актер Жан Мольер

15.01.17 16:08Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Он оставил богатое наследие: «Школа жен», «Школа мужей», «Тартюф», «Дон Жуан», «Мещанин во дворянстве», «Проделки Скапена»… Эти и другие пьесы Мольера до сих пор ставятся на театральных сценах

Жан Мольер (фр. Jean Molière), великий французский драматург-комедиограф и актер, родился 15 января 1622 года в Париже, в семье королевского обойщика, мебельщика и камердинера Жана Поклена.

Настоящее имя и фамилия – Жан-Батист Поклен (фр. Jean-Baptiste Poquelin). В 1639 году окончил Клермонский колледж, получив юридическое образование, но решил посвятить себя театру. В 1643 году вместе с несколькими актерами Жан-Батист организовал в Париже «Блистательный театр».

В 1644 году актер Жан-Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер. Устаревший репертуар не имел успеха, и Мольер покинул Париж.

В 1645 году начались его выступления в провинции, длившиеся до 1658 года. Репертуарный голод труппы Мольера и явился стимулом к началу его драматургической деятельности. К этому периоду относятся первые комедии Мольера.

В 1658 году труппа, пользовавшаяся большим успехом в провинции, вернулась в Париж. Первый же спектакль в королевском дворце вызвал благосклонность Людовика XIV. Король предоставил труппе придворный театр Пти-Бурбон, в котором она играла до 1661 года, пока не перешла в театр Пале-Рояль, где уже оставалась до смерти Мольера.

С момента водворения Мольера в Париже начинается период его активнейшей драматургической работы, напряжённость которой не ослабевала до самой его смерти. За 15 лет (1658–1673) Мольер создал все свои лучшие пьесы, вызывавшие за немногими исключениями ожесточенные нападки со стороны враждебных ему общественных групп.

Умер Жан Мольер 17 февраля 1673 года в Париже.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 15.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:54Украинцы массово выбрасывают елки: как правильно утилизировать зеленых красавиц

18:47"Укрзализныця" запускает новый поезд с вагонами-трансформерами

18:39В ночном ДТП в центре Николаева травмированы трое полицейских

18:28В Украине сократилось производство специй

18:18В центре Николаева распилили летнюю площадку

18:00Военное обострение между Арменией и Азербайджаном: есть жертвы

17:50Евгений Хитров впервые проиграл. Украинец нокаутирован в США: яркие кадры боя (ВИДЕО)

17:3925 лет назад в Украине появился Государственный гимн. Что мы о нем знаем?

17:28В Николаевском зоопарке готовятся к приезду жирафа

17:16Украинская биатлонистка Варвинец показала второе чистое время преследования

17:05Жители планеты сегодня отмечают Всемирный день снега

16:52На Николаевщине обокрали депутата

16:37Тарифы-2017: простые советы экспертов помогут николаевцам сэкономить

16:19Удвоенная "минималка" уничтожит экономику Украины

16:08Сегодня родился французский драматург-комедиограф и актер Жан Мольер

15:50Бунтовщики в бразильской тюрьме обезглавили трех заключенных

15:36В Николаеве на Богоявленском проспекте не разминулись два грузовика

15:2915 января православные христиане чтят память святого Серафима Саровского

15:1810 "нельзя" после родов

14:51Савченко признала списки пленных некорректными

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

01.01.17 19:002030

“Киевстар” открыл депозит в ПриватБанке

01.01.17 19:161970

Пилот начертил в небе поздравление с Новым 2017 годом

01.01.17 19:402200

В Белоруссии пенсионный возраст повышается на 3 года

01.01.17 19:492420

В Киеве националисты проводят факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры

Самые читаемые

05.01.17 14:0058090

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3710850

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:279410

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:337070

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама