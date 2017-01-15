Сегодня родился французский драматург-комедиограф и актер Жан Мольер

Он оставил богатое наследие: «Школа жен», «Школа мужей», «Тартюф», «Дон Жуан», «Мещанин во дворянстве», «Проделки Скапена»… Эти и другие пьесы Мольера до сих пор ставятся на театральных сценах

Жан Мольер (фр. Jean Molière), великий французский драматург-комедиограф и актер, родился 15 января 1622 года в Париже, в семье королевского обойщика, мебельщика и камердинера Жана Поклена.

Настоящее имя и фамилия – Жан-Батист Поклен (фр. Jean-Baptiste Poquelin). В 1639 году окончил Клермонский колледж, получив юридическое образование, но решил посвятить себя театру. В 1643 году вместе с несколькими актерами Жан-Батист организовал в Париже «Блистательный театр».

В 1644 году актер Жан-Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер. Устаревший репертуар не имел успеха, и Мольер покинул Париж.

В 1645 году начались его выступления в провинции, длившиеся до 1658 года. Репертуарный голод труппы Мольера и явился стимулом к началу его драматургической деятельности. К этому периоду относятся первые комедии Мольера.

В 1658 году труппа, пользовавшаяся большим успехом в провинции, вернулась в Париж. Первый же спектакль в королевском дворце вызвал благосклонность Людовика XIV. Король предоставил труппе придворный театр Пти-Бурбон, в котором она играла до 1661 года, пока не перешла в театр Пале-Рояль, где уже оставалась до смерти Мольера.

С момента водворения Мольера в Париже начинается период его активнейшей драматургической работы, напряжённость которой не ослабевала до самой его смерти. За 15 лет (1658–1673) Мольер создал все свои лучшие пьесы, вызывавшие за немногими исключениями ожесточенные нападки со стороны враждебных ему общественных групп.

Умер Жан Мольер 17 февраля 1673 года в Париже.