Николаевских спасателей снабдили белыми касками Спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части получили новое специальное защитное снаряжение. При содействии Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за счет госбюджета приобретены пожарные каски и теплоотражающие костюмы для николаевских спасателей. В канун Старого Нового год руководители Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области передали снаряжение 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Это подразделение дислоцируется в центральной части города Николаева, и чаще других участвует в ликвидации пожаров, чрезвычайных происшествий и ситуаций, которые возникают на территории всех районов города. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама