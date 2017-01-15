01.01.17 13:402100
Николаевских спасателей снабдили белыми касками
|15.01.17 10:14
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Спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части получили новое специальное защитное снаряжение.
При содействии Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за счет госбюджета приобретены пожарные каски и теплоотражающие костюмы для николаевских спасателей.
В канун Старого Нового год руководители Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области передали снаряжение 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Это подразделение дислоцируется в центральной части города Николаева, и чаще других участвует в ликвидации пожаров, чрезвычайных происшествий и ситуаций, которые возникают на территории всех районов города.