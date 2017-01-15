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Сегодня - Куриный праздник

15.01.17 08:08Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

15 января отмечается Сильвестров день или Куриный праздник. Продолжаются гуляния, связанные со Святками. Морозы усиливаются, но зато дни становятся намного длиннее. Чаще всего 15 января начинают мести метели, ударяют сильные морозы. Говорили: «На Сильвестра день пребывает, а мороз – крепчает».

В храмах 15 января совершаются богослужения, которые посвящены Святому Сильвестру Римскому – святителю и епископу, который проповедовал Веру в Иисуса Христа, когда на христиан совершались гонения. В народе Святой Сильвестр был известен как покровитель домашней птицы и, особенно, кур. Поэтому, 15 января крестьяне занимались тем, что чистили курятники, окуривали их душистыми травами, а также кормили птиц.

Маленьким детям давали особое угощение в виде петушков – выпечку, приготовленную по специальному рецепту. 15 января так и называли – «Куриный праздник». Считалось, что если в курятнике 15 января повесить круглый камешек на веревочке с отверстием посередине («куриного бога»), то домашняя птица не будет болеть.

Народные приметы на 15 января

Если в морозный день петухи начинают рано петь – жди оттепели

Если сорока ищет убежище среди жилья – примета к тому, что будет метель

Если человек родился в Сильвестров день, 15 января, то он, скорее всего, будет отличным птицеводом. В качестве оберега ему рекомендуют носить агат

Если вечером 15 января на небе появились облака, то это сулит перемену погоды Если петухи рано запели – быть оттепели

Если в день 15 января протереть дверной косяк заговоренной водой, то печали и болезни никогда не войдут в дом.

На Сильвестра, 15 января, обычно старались не есть мясо. Особенно это касалось птицы – приметы гласят, что делается это, чтобы счастье из дома не упорхнуло.

Замужние женщины и старухи гадали, используя луковицы. Посыпали солью 12 луковых долек и оставляли на столе на всю ночь. Утром смотрели, сколько луковиц намокло – столько месяцев в году и будут дождливыми.

Если 15 января лечить лихорадку, то больной скоро поправится

Если месяц на небе яркий и с острыми рогами, то на следующий день будет ветреная погода

Если петух запел поздно вечером – жди смены погоды

Куры 15 января рано ложатся – жди стужу

Утки и гуси копаются в снеге – скоро потеплеет

Если на Сильвестра случается буря – жди сильных морозов в ближайшие дни

Именины: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Сергей, Ульяна.

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