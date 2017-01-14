Умер известный украинский ученый Илья Лихтарев

В 2014 году Лихтарев хотел пойти добровольцем на фронт.

Умер известный украинский физик, один из руководителей ликвидации аварии на ЧАЭС Илья Лихтарев, сообщает журналист Сергей Костеж на своей странице в Facebook.

Лихтарев - доктор физико-математических наук, профессор, генеральный директор "Научно-исследовательского института радиационной защиты" Академии технологических наук Украины, председатель комиссии по вопросам гигиенического регламентирования и нормирования радиоактивных веществ и радиационного фактора комитета Министерства здравоохранения Украины по вопросам гигиенического регламентирования.