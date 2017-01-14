Умер автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти

В США умер известный писатель и сценарист, автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти. Об этом проинформировало издание Assosiated Press.

Как стало известно, писатель скончался в четверг, 12 января на 90 году жизни. Согласно предварительной информации, причиной смерти Блэтти стало онкологическое заболевание – множественная миелома.

Писатель Стивен Кинг отозвался на смерть коллеги.

«Покойся с миром, Уильям Питер Блэтти, автор великого романа ужасов нашего времени. Прощай, старый Билл», — написал он на своей страничке в Twitter.

Уильям Питер Блэтти родился в 1928 году в Нью-Йорке в семье выходцев из Ливана. Учился в католической и иезуитской школах, а после поступил в Джорджтаунский университет и Университет Джорджа Вашингтона.

Писать Блэтти начал в конце 1950-х годов. Свой первый роман «Какой путь в Мекку, Джек» автор опубликовал в 1959 году.

Изданная в 1971 году книга «Изгоняющий дьявола» стала бестселлером. Ее экранизация 1973 года стала классикой фильмов ужасов. Примечательно, что Уильям в данной картине сыграл небольшую роль.

После триумфа «Изгоняющего дьявола» Блэтти писал в основном романы, в которых присутствуют демоны и нестандартные обороты человеческой психики.

Также Уильям Питер Блэтти много работал в Голливуде. Он написал сценарии к таким фильмам, как «Человек из обеденного клуба», «Выстрел во тьме», «Любимая Лили».