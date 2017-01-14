Верхний банер

Умер автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти

14.01.17 14:09Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

В США умер известный писатель и сценарист, автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти. Об этом проинформировало издание Assosiated Press.

Как стало известно, писатель скончался в четверг, 12 января на 90 году жизни. Согласно предварительной информации, причиной смерти Блэтти стало онкологическое заболевание – множественная миелома.

Писатель Стивен Кинг отозвался на смерть коллеги.

«Покойся с миром, Уильям Питер Блэтти, автор великого романа ужасов нашего времени. Прощай, старый Билл», — написал он на своей страничке в Twitter.

Уильям Питер Блэтти родился в 1928 году в Нью-Йорке в семье выходцев из Ливана. Учился в католической и иезуитской школах, а после поступил в Джорджтаунский университет и Университет Джорджа Вашингтона.

Писать Блэтти начал в конце 1950-х годов. Свой первый роман «Какой путь в Мекку, Джек» автор опубликовал в 1959 году.

Изданная в 1971 году книга «Изгоняющий дьявола» стала бестселлером. Ее экранизация 1973 года стала классикой фильмов ужасов. Примечательно, что Уильям в данной картине сыграл небольшую роль.

После триумфа «Изгоняющего дьявола» Блэтти писал в основном романы, в которых присутствуют демоны и нестандартные обороты человеческой психики.

Также Уильям Питер Блэтти много работал в Голливуде. Он написал сценарии к таким фильмам, как «Человек из обеденного клуба», «Выстрел во тьме», «Любимая Лили».

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 14.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:10Чиновники морехозяйственного комплекса незаконно наняли частную охрану

16:00Компанию Одарченко обвинили в сносе деревьев на Николаевском шоссе

15:55Николаевцам покажут, как голосуют на сессиях депутаты

15:45Сенкевич представил свою команду и отчитался о годе работы в должности мэра Николаева

15:35На Николаевщине детский лагерь им. лейтенанта Шмидта вернули общине

15:00Барак Обама продлил на год украинские санкции против России

14:48Умирающих от голода лошадей перевезли в Днепр

14:35Умер известный украинский ученый Илья Лихтарев

14:26Наталья Поклонская напомнила о старом уголовном деле Петра Порошенко

14:22Что сулит в наступившем году славянский гороскоп

14:09Умер автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти

13:45В России 9-летнего школьника нашли повешенным дома после просмотра мультиков

13:40В Болгарии замерзло Черное море впервые за 60 лет

13:26Истребитель разбился в Таиланде во время авиашоу для детей

13:21На должность председателя Нацполіції претендует полицейский из Николаева

13:06Алексей Савченко заявил, что Николаещина получила на ремонт дорог 1,2 млрд гривен

13:00Ребров считает, что Ярмоленко пора уходить из Динамо

12:44У Баштанській ЦРЛ оновлено операційну кімнату

12:36Глава «Укравтодора» призвал ввести плату за проезд грузовиков по дорогам

12:20Родственники погибших николаевских дорожников требуют компенсации от виновника ДТП

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.12.16 16:091830

Таланты человека можно определить по цвету глаз

31.12.16 16:162280

СБУ запретила въезд в Украину еще одному российскому актеру

31.12.16 16:351880

В Николаевской области озимыми засеяли более 600 тысяч гектаров

31.12.16 16:492160

Американцы в георгиевских лентах спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154 (ВИДЕО)

Самые читаемые

05.01.17 14:0057750

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3710610

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278840

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:336710

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама