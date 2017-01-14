Сегодня родилась одна из самых красивых актрис 20- столетия, Анна Самохина

Анна Владленовна Самохина (в девичестве Подгорная) родилась 14 января 1963 года в городе Гурьевск Кемеровской области

Вскоре после ее рождения семья переехала в Череповец. В детстве Аня занималась музыкой дома — играла на фортепьяно, а потом в музыкальной школе.

В 1978 году она поступила на актерское отделение Ярославского театрального училища, по окончании которого в 1982 году была направлена на работу в ТЮЗ Ростова-на-Дону, где проработала актрисой шесть лет.

Всенародную известность Самохиной принес кинематограф. В 1987 году Анна получила главную женскую роль в фильме «Узник замка Иф» (по роману А.Дюма «Граф Монте-Кристо»). Эта работа оказалась для актрисы очень удачной, принесла ей популярность и открыла путь в большой кинематограф.

В том же году режиссер Ю.Кара пригласил Самохину на главную женскую роль в свою картину «Воры в законе». Этот фильм был с восторгом встречен публикой, и новые роли последовали одна за другой. Актриса снялась в таких известных картинах, как «Дон Сезар де Базан» (1989), «Царская охота» (1990) и других.

Удачные работы в кино и стремительная карьера позволили Самохиной в 1989 году покинуть Ростов и переехать в Ленинград, где она стала актрисой театра имени Ленинского комсомола. Также Анна продолжала сниматься в кино. Именно на начало 1990-х годов пришелся взлет ее карьеры. Самохина ворвалась в экранное пространство эффектной, роковой и романтичной женщиной

Классическая красота актрисы особенно эффектно смотрелась в антураже костюмных фильмов, и режиссеры это использовали. В этот период Самохина сыграла несколько десятков ролей в фильмах разных жанров — в комедиях, детективах, боевиках, исторических лентах — «Гангстеры в океане», «Тартюф», «Сделай мне больно», «Русский транзит», «Поезд до Бруклина» и других. Тогда же она возглавила студию «Диапазон» и в 1996 году на фестивале в Монако представляла телефильм «Гроза над Русью».

В период кризиса российского кино 1990-х годов по финансовым соображениям Самохиной приходилось соглашаться на неинтересные, коммерческие роли, и вскоре она устала от такой работы и стала отклонять многие предложения.

После нескольких лет творческого простоя Самохина вернулась на киноэкран в картине В.Москаленко «Китайский сервиз» (1999) и в сериале «Улицы разбитых фонарей», а ее возвращение на театральную сцену состоялось в 2003 году. Актриса сыграла главную роль в пьесе «Жозефина и Наполеон» на сцене театра «Колесо» в Тольятти. Постановка имела огромный успех, спектакль прошел при полных аншлагах.

В последующие годы Самохина много и успешно работала в антрепризах: в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова», Санкт-Петербургском антрепризном Театре Комедий, московском «Театральном центре на Коломенской». Среди ее работ — роли в спектаклях: «Влюбленный Мопассан», «Мастер и Маргарита», «Опасные связи», «Питерский синдром» и другие. Также актрису можно было увидеть в сериалах – «Черный ворон», «Бандитский Петербург», «Гаишники»… Много она снималась и в художественных фильмах — «Настоящая любовь», «Дом без выхода», «Псевдоним для героя» и других.

Заслуженная артистка России Анна Самохина была удостоена Приза имени В.Холодной «Самая обворожительная». Но Анна Владленовна добилась успеха не только на актерском поприще, но и в сфере бизнеса. Она являлась совладелицей петербургских ресторанов «Граф Суворов» и «Поручик Ржевский», которые были очень популярны в городе. Она проявила себя как грамотный ресторатор и бизнес-леди, причем ей самой нравилось заниматься предпринимательством.

Актриса трижды была замужем. Ее первый муж — актер Александр Самохин, с которым они познакомились еще в училище. В 1983 году у них родилась дочь Александра (тоже актриса).

Этот брак распался в 1994 году. Второй муж Самохиной — бизнесмен Дмитрий Коноров. Именно он помог ей организовать киностудию «Диапазон» и ресторанный бизнес. Однако после 7 лет брака они расстались, а рестораны Самохина продала. Ее третий муж — Евгений (офицер-таможенник в отставке). Но и этот брак оказался неудачным, в 2006 году они развелись.

Скончалась Анна Владленовна Самохина 8 февраля 2010 года в одном из хосписов Санкт-Петербурга от рака, была похоронена на Смоленском кладбище