14 января - Обрезание Господне

С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа.

И теперь празднование этого события совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова - то есть 14 января по новому стилю. Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви.

Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения. Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф, мнимый отец Иисуса, естественно, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени — Иисус (Спаситель) — совершили этот обряд.

Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Потому что Тора предписывает иудеям совершать обрезание в знак обозначения себя как богоизбранного народа.

Православные христиане благочестиво признают за иудеями это право богоизбранности, поэтому они с благоговением празднуют этот христианский праздник Обрезания Господня. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны. Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим еретическим суждениям, которые искажают земной облик Иисуса Христа, подтверждает, что Богомладенец Иисус был мужского пола и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним также были совершены.

Народные приметы

Согласно древним поверьям первым в дом непременно должен зайти мужчина – это принесет счастье на весь будущий год.

Посевальщиков одаривали пирогами, конфетами и другими сладостями. А вот давать им денег категорически запрещалось – якобы, с ними можно отдать и благополучие в доме.

Чтобы оградить дом от всех бед, необходимо 14 января с тремя зажженными свечами обойти все комнаты по часовой стрелке и при этом креститься.

Кроме того, считалось, что уберечь дом в новом году поможет топор, которым хозяин утром 14 января должен несильно постучать по порогу, приговаривая "жизнь, здоровье, хлеб".

Не следует в Старый Новый год произносить слово "тринадцать".

Не стоит 14 января считать мелочь, иначе рискуете весь год лить слезы.

14 января стоит воздержаться от займов. Не стоит ничего давать в долг, иначе весь год проведете в долгах.

Приметы гласят, что если 14 января вынести мусор, то можно вынести из дома и счастье.

Именины: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.