Верхний банер

14 января - Обрезание Господне

14.01.17 08:00Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа.

И теперь празднование этого события совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова - то есть 14 января по новому стилю. Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви.

Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения. Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф, мнимый отец Иисуса, естественно, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени — Иисус (Спаситель) — совершили этот обряд.

Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Тору. Потому что Тора предписывает иудеям совершать обрезание в знак обозначения себя как богоизбранного народа.

Православные христиане благочестиво признают за иудеями это право богоизбранности, поэтому они с благоговением празднуют этот христианский праздник Обрезания Господня. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны. Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим еретическим суждениям, которые искажают земной облик Иисуса Христа, подтверждает, что Богомладенец Иисус был мужского пола и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним также были совершены.

Народные приметы

Согласно древним поверьям первым в дом непременно должен зайти мужчина – это принесет счастье на весь будущий год.

Посевальщиков одаривали пирогами, конфетами и другими сладостями. А вот давать им денег категорически запрещалось – якобы, с ними можно отдать и благополучие в доме.

Чтобы оградить дом от всех бед, необходимо 14 января с тремя зажженными свечами обойти все комнаты по часовой стрелке и при этом креститься.

Кроме того, считалось, что уберечь дом в новом году поможет топор, которым хозяин утром 14 января должен несильно постучать по порогу, приговаривая "жизнь, здоровье, хлеб".

Не следует в Старый Новый год произносить слово "тринадцать".

Не стоит 14 января считать мелочь, иначе рискуете весь год лить слезы.

14 января стоит воздержаться от займов. Не стоит ничего давать в долг, иначе весь год проведете в долгах.

Приметы гласят, что если 14 января вынести мусор, то можно вынести из дома и счастье.

Именины: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.

Похожие новости

09.01.17 12:08В Николаеве пройдет Рождественский бал

09.01.17 11:55Что сулят звезды на 9 января 2017: сегодня - день суеты

09.01.17 11:11Сегодня - Степанов день: приметы и обычаи

08.01.17 11:29Синоптики прогнозируют на сегодня в Николаеве 11-13 градусов ниже нуля

02.01.16 10:50"В високосном году сажу — умереть погожу"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 14.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:33Нападение на военкома

10:57На инаугурацию Дональда Трампа собрали 90 миллионов долларов

10:43Подведение итогов работы в лечебно — профилактических учреждениях города за 2016 год

10:35"Мэр просто “психанул", - предприниматель

10:26"Укрзализныця" за год получила 303 миллиона гривен прибыли

10:08Сутки в АТО: 62 обстрела, один военный ранен

09:50В Украине нельзя будет сокращать сотрудников

09:37В Николаеве "обчистили" районную новогоднюю елку

09:23Сегодня родилась одна из самых красивых актрис 20- столетия, Анна Самохина

09:06Сегодня в Украину придет мокрый снег с дождем и почти весеннее тепло

08:53Ефремова перевезли в СИЗО Луганской области

08:23В Мьянме открыли первое украинское консульство

08:10В 2017 году пенсии вырастут дважды,— Павел Розенко

08:0014 января - Обрезание Господне

00:07Пользователи по всему миру жаловались на сбой в работе Facebook

 13.01

21:40Горожане благодарят своих спасителей от снежного плена

21:00Первые результаты нового удара правительства по предпринимателям

20:55Николаевец, гордость Украины Илья Кваша, вынужден тренироваться в Киеве

20:45В Николаеве отец-изверг заставил ребенка стоять на соли 10 часов

20:23"Квартал 95" высмеял новогоднее поздравление президента Украины. Видео

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Одесские пятерняшки вместе с мамой и старшей сестрой. Фото: Facebook / Автор Наталия Кучанская

31.12.16 11:451930

Знаменитые одесские пятерняшки снялись в новогодней фотосессии (ВИДЕО)

31.12.16 12:001990

Вкусная жизнь: рулет из свинины "Калейдоскоп'"

31.12.16 12:215080

Дорогие николаевцы! С Новым годом и Рождеством Христовым!

31.12.16 12:372130

Песков выругался в эфире телеканала

Самые читаемые

05.01.17 14:0057690

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2216430

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710560

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278770

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама