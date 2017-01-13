13 января - Васильева коляда: традиции, обычаи, поверья

13 января — канун Нового года (по старому стилю), или Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в 4 веке в Каппадокии. Именно ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей. Главными атрибутами предновогоднего вечера у украинцев были богатый праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы.

Вечер накануне Нового года назывался щедрым. Хозяйки готовили множество снеди — с тем, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток.

В Васильев вечер ели все самое лучшее, что было в доме и что заготовлялось заранее. Эта традиция объясняется поверьем, что обилие еды в первый день нового года обеспечивает прибыль в хозяйстве на весь год.

Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие. Специальным блюдом был поросенок, который символизировал плодородие земли и плодовитость скота в наступающем году.

Праздничный обход дворов начинался с утра, когда мальчики и девочки по отдельности обходили дворы с поздравлениями и благожеланиями ("меланковали"). Вечером совершали аналогичный обряд ("щедровали") взрослые девушки.

В пословицах об этом дне говорится: «Свинку да боровка для Васильева вечерка»; «Не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий Зимний освятит!».

Еще один обычай, связанный с кулинарией, — варение каши. Обряд совершался до рассвета; когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная — это предвещало худое. Если же каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома.

Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

Также ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Также новогодний вечер у украинцев связан с девичьими гаданиями о браке.

В некоторых местах перед рассветом хозяин выносил из хаты сноп-дидух, который стоял в красном углу с Рождества, а также солому со стола и с пола, и сжигал все это.

Именины: Михаил, Петр.