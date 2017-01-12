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Порошенко дал старт Года Японии в Украине

12.01.17 13:46Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Президент Петр Порошенко подписал Указ о праздновании Года Японии в Украине. Во время встречи с Послом Японии в Украине Сигеки Суми, глава государства выразил слова благодарности Японии за неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую эта страна постоянно демонстрирует.

Петр Порошенко также отметил роль Японии в предоставлении помощи Украине в проведении решительных структурных реформ и напомнил о выделении 1,8 млрд долларов США в течение 2014-2016 годов для поддержки нашего государства на пути изменений во многих сферах общественной жизни, в частности в реформировании правоохранительных органов и создании новой полиции, внедрении судебной реформы, реализации целого ряда экологических программ и других проектах.

«Это очень символично, что Год Японии в Украине будет происходить в двадцать пятый годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами», - сказал Президент.

Глава государства выразил убеждение, что это беспрецедентное событие станет важной вехой в украинском-японских двусторонних отношениях, будет способствовать сближению наших культур и народов, усилит межчеловеческие контакты.

В свою очередь, посол Японии в Украине Сигеки Суми поблагодарил Президента за высокое признание роли его страны, которое подтверждается проведением Года Японии в Украине.

«Это чрезвычайно важно. Отношения между Японией и Украиной никогда не были такими близкими, как сегодня », - сказал посол. Он также отметил, что «празднование Года Японии важно не только для политиков или бизнесменов, а также для обычных людей, которые чувствуют и понимают важность взаимодействия двух стран».

Президент Украины также выразил убеждение, что в этом году состоится прогресс в вопросах визовой либерализации для украинцев в ​​целях упрощения посещения Японии, а также активизация и увеличение прямых японских инвестиций в экономику Украины. Он привел примеры успешных японских инвестиционных проектов 2016 года, которые уже работают на Западе нашей страны и создают тысячи рабочих мест. «Это прекрасная характеристика уровня доверия и уровня поддержки, которые демонстрирует японский бизнес и японское правительство по отношению к Украине», - подытожил Петр Порошенко.

В пресс-службе Николаевской ОГА напомнили, 16 ноября 2016 г. делегация Японского международного агентства по сотрудничеству (JICA) посетила Николаевскую область с рабочим визитом. По результатам визита деловых кругов и экспертов JICA достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве по вопросу реализации проекта строительства моста через р. Южный Буг.

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