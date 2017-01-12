Школы Новоодещины получили школьные автобусы

Новоодесская гуманитарная гимназия и Сухоеланецкая общеобразовательная школа I-III ступеней получили школьные автобусы.

Два транспортных средства для перевозки учеников были приобретены за счет государственного бюджета.

Директор Новоодесской гуманитарной гимназии Иванна Гузенко заверила, что для учебного заведения это очень важное событие: «За 16 лет существования гимназии у нас не было школьного автобуса. Ученики из сел должны были самостоятельно добираться на учебу. Теперь же 30 гимназистов из сел Новопетровское, Себино, Побужье, Зайве и Касперовки будут подвозить в учебное заведение».

Педагогический коллектив и учащиеся школ выражают благодарность за полученные автобусы, сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.