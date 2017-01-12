Сегодня родился французский писатель-сказочник, поэт и критик Шарль Перро

Шарль Перро, французский писатель-сказочник, родился 12 января 1628 года в Париже.

Перро известен большинству современников как сказочник, между тем, он был маститым поэтом своего времени, академиком Французской академии, автором знаменитых научных трудов. Его знали как публициста, сановника и академика. Он был адвокатом, первым приказчиком министра финансов Франции Кольбера

Однако всемирную известность и память потомков принесли ему именно замечательные сказки «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя Борода». Литературная деятельность Шарля пришлась на то время, когда в высшем свете появилась мода на сказки. Сказки стали одним из любимых увлечений светского общества. Кто-то предпочитал слушать философские сказки, другие отдавали дань старинным сказкам, дошедшим в пересказе нянюшек и бабушек.

Литераторы активно откликнулись на модные тенденции света, стали записывать и обрабатывать знакомые с детства сюжеты. Так устная сказочная традиция начала переходить в письменную.

Перро сначала не решался публиковать сказки под своим именем, и подписывал их именем своего восемнадцатилетнего сына, П.Дарманкура – им двигало опасение, что написание сказок будет воспринято в обществе как занятие несерьезное и легкомысленное, неподобающее авторитету серьезного литератора.

Славу Перро принес сборник «Сказки матушки гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» (1697). В основе его сказок лежали известные фольклорные сюжеты, которые он изложил с присущим ему талантом и юмором. Фактически Перро ввел народную сказку в систему жанров «высокой» литературы. Но это не все: пожалуй, Перро можно считать родоначальником детской мировой литературы и литературной педагогики.

На сюжеты сказок Перро созданы знаменитые оперы «Золушка» Дж.Россини, «Замок герцога Синяя Борода» Б.Бартока, балеты «Спящая красавица» П.И. Чайковского, «Золушка» С.С. Прокофьева и др. Есть и мультфильм «Спящая красавица», а в 2014 году вышел фэнтезийный фильм «Малефисента», где роль злой феи исполняет Анджелина Джоли.

Помимо сказочного творчества, Перро является автором аллегорических поэм, од, стихов и посланий в стиле галантной придворной поэзии. Шарль Перро скончался 16 мая 1703 года в Париже.

В 20 веке возникла дискуссия об авторстве сказок, в ходе которой пытались доказать, что сказки действительно написаны Перро-сыном. Всё же, по-видимому, традиционная версия об авторстве более вероятна.