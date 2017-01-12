Верхний банер

Сегодня родился французский писатель-сказочник, поэт и критик Шарль Перро

12.01.17 14:21Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Шарль Перро, французский писатель-сказочник, родился 12 января 1628 года в Париже.

Перро известен большинству современников как сказочник, между тем, он был маститым поэтом своего времени, академиком Французской академии, автором знаменитых научных трудов. Его знали как публициста, сановника и академика. Он был адвокатом, первым приказчиком министра финансов Франции Кольбера

Однако всемирную известность и память потомков принесли ему именно замечательные сказки «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя Борода». Литературная деятельность Шарля пришлась на то время, когда в высшем свете появилась мода на сказки. Сказки стали одним из любимых увлечений светского общества. Кто-то предпочитал слушать философские сказки, другие отдавали дань старинным сказкам, дошедшим в пересказе нянюшек и бабушек.

Литераторы активно откликнулись на модные тенденции света, стали записывать и обрабатывать знакомые с детства сюжеты. Так устная сказочная традиция начала переходить в письменную.

Перро сначала не решался публиковать сказки под своим именем, и подписывал их именем своего восемнадцатилетнего сына, П.Дарманкура – им двигало опасение, что написание сказок будет воспринято в обществе как занятие несерьезное и легкомысленное, неподобающее авторитету серьезного литератора.

Славу Перро принес сборник «Сказки матушки гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» (1697). В основе его сказок лежали известные фольклорные сюжеты, которые он изложил с присущим ему талантом и юмором. Фактически Перро ввел народную сказку в систему жанров «высокой» литературы. Но это не все: пожалуй, Перро можно считать родоначальником детской мировой литературы и литературной педагогики.

На сюжеты сказок Перро созданы знаменитые оперы «Золушка» Дж.Россини, «Замок герцога Синяя Борода» Б.Бартока, балеты «Спящая красавица» П.И. Чайковского, «Золушка» С.С. Прокофьева и др. Есть и мультфильм «Спящая красавица», а в 2014 году вышел фэнтезийный фильм «Малефисента», где роль злой феи исполняет Анджелина Джоли.

Помимо сказочного творчества, Перро является автором аллегорических поэм, од, стихов и посланий в стиле галантной придворной поэзии. Шарль Перро скончался 16 мая 1703 года в Париже.

В 20 веке возникла дискуссия об авторстве сказок, в ходе которой пытались доказать, что сказки действительно написаны Перро-сыном. Всё же, по-видимому, традиционная версия об авторстве более вероятна.

Похожие новости

27.07.15 12:12Выборы в Чернигове: лидирует кандидат БПП Сергей Березенко

12.02.15 09:48Документ по Украине предполагает перемирие с 14 февраля и отвод тяжелого оружия - СМИ

22.12.14 09:00Русский театр порадовал николаевских детей новогодней сказкой «Золушка»

01.03.14 10:03Верховная Рада приняла обращение к странам, подписавшим Будапештский меморандум

30.01.10 12:45К сведению местных организаций партий (блоков): начинается подготовка к местным выборам

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 12.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:00Мошенники разработали специальные "зимние" схемы для угона автомобилей

15:31В Николаеве американцы планируют установить «умные» остановки

15:12В Николаевской области спасатели вызволили из снежной ловушки автобус с пассажирами

15:07ООО "Карс Клининг" убрал снег в Большой Коренихе

15:00СБУ не стала запрещать въезд в Украину Диме Билану

14:49Причиной пожара в николаевской пятиэтажке стало короткое замыкание

14:40Активисты запустили сайт, который покажет сколько денег тратят украинские партии

14:36Открытый люк-подснежник на Пограничной

14:32В Николаеве загорелась маршрутка

14:21Сегодня родился французский писатель-сказочник, поэт и критик Шарль Перро

14:10Николаевские спасатели продолжают вызволять автомобили из снежных ловушек (ВИДЕО)

14:00Последние новости о «Платинум банке»: Тарута хочет импичмент Порошенко

13:46Порошенко дал старт Года Японии в Украине

13:30К 25-летию дипотношений Украины и США в Одессе выступит знаменитый американский кларнетист

13:22Школы Новоодещины получили школьные автобусы

13:11Определен лучший футболист Николаевской области 2016 года

13:00Названа самая пьющая нация

12:50Южноукраинская теннисистка заняла 61-е место во всемирном рейтинге WTA

12:34Стало известно, сколько елок украинцы официально купили на Новый год

12:25В Николаеве почтят память Кузьмы Скрябина

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.12.16 16:292060

Николаевцы проанализировали работу Апелляционного суда области

29.12.16 16:311860

У Миколаївській області створено громадський Рух опору

29.12.16 16:482210

В Николаевской аграрке "обкатают" экспериментальную технику

29.12.16 17:071880

В Николаеве продолжают бороться с незаконной рекламой

Самые читаемые

05.01.17 14:0057160

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215770

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710000

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277960

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама