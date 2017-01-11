Зеленый туризм: в Коблево на Николаевщине создадут агро-рекреационный кластер

В 2016 году Минагрополитики начало работу по созданию шести агро-рекреационных кластеров в рамках реализации Концепции развития сельских территорий. Функционирование аграрных рекреационных кластеров позволит развивать в Украине зеленый туризм и станет толчком для развития малого и среднего бизнеса в сельской местности.

По согласованному плану для создания кластеров определены круглогодичный курорт «Коблево» на территории Березанского и Очаковского районов Николаевской области, кластер «Диканька целый год» в Диканьском районе Полтавской области, «Казачий круг» Парафиевской объединенной территориальной общины с участием Качановского парка, фермерского хозяйства «Хутор соколиный», фермерского хозяйства "Мрія" в Ичнянском районе Черниговской области, «Эко парк Фрумушика» в Тарутинском районе Одесской области, «Медвино» в Иванковском районе Киевской области и курорты «Лазурное» и «Арабатская стрелка» в Херсонской области.

«Реализация проекта по созданию агро-рекреационных кластеров позволит нам создать комплексный туристический продукт, расширить спектр услуг, обеспечить сельское население постоянными рабочими местами и дополнительными заработками. Так, в результате внедрения кластеров предполагается появление почти 3 500 новых рабочих мест », - прокомментировал Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Стоит заметить, что уже в феврале-апреле 2017 запланировано проведение ряда двухдневных региональных учебно-практических мероприятий с целью распространения успешного опыта проектного подхода развития сельских территорий на базе пилотных регионов с привлечением представителей соседних областей совместно с проектом Европейского Союза «Поддержка внедрения сельскохозяйственной и продовольственной политики в Украине», сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.