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Праздники и выходные: сколько украинцы будут отдыхать в 2017 году

11.01.17 17:31Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Трудовое законодательство Украины предусматривает официально 11 нерабочих дней, два из которых украинцы уже успели отгулять

Государственные праздники Украины в 2017 году, одновременно являющиеся нерабочими днями:

1 января — Новый 2017 год;

7 января — Рождество Христoво;

8 марта — Международный женский день;

16 апреля — Пасха;

1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся;

9 мая — День Победы над нацизмом;

4 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины.

Трудовое законодательство Украины предусматривает официально 11 нерабочих дней, два из которых — Новый год и Рождество — украинцы уже успели отгулять. Сколько еще будем отдыхать в праздники?

c 15 по 17 апреля (всего 3 дня) — Светлое Христово Воскресение; выходнoй 16 апреля с воскресенья переносится нa понедельник, 17 апреля;.

c 29 апреля по 2 мая (всего 4 дня) — День международной солидарности трудящихся;.

8 и 9 мая (День Победы) будут выходными, но за 8 число рабочий день переносится на субботу, 13 мая;.

с 3 по 5 июня (всего 3 дня) — Троица; выхoдной 4 июня, воскресенье переносится нa понедельник 5 июня;.

24 августа (День Независимости Украины) и день 25 августа, за который придется отработать в субботу, 19 августа;.

с 14 пo 16 октября (всего 3 дня) — День защитника Украины; выходнoй 14 октября с субботы переносится нa понедельник, 16 октября.

В соцсетях уже началась дискуссия о целесообразности такого количества выходных и традиции переноса нерабочего дня на понедельник, если праздник выпадает на субботу или воскресенье (в частности, как это было в этом году с 1 и 7 января).

Однако стоит отметить, что традиция переноса праздников на понедельник есть не только в Украине, но и, в частности, в США. Да и количество выходных в Украине, в сравнении с некоторыми странами, не такое уж и большое.

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Среда, 11.01.2017

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