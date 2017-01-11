28.12.16 19:402020
Праздники и выходные: сколько украинцы будут отдыхать в 2017 году
|11.01.17 17:31
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Трудовое законодательство Украины предусматривает официально 11 нерабочих дней, два из которых украинцы уже успели отгулять
Государственные праздники Украины в 2017 году, одновременно являющиеся нерабочими днями:
1 января — Новый 2017 год;
7 января — Рождество Христoво;
8 марта — Международный женский день;
16 апреля — Пасха;
1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся;
9 мая — День Победы над нацизмом;
4 июня — Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День Независимости Украины;
14 октября — День защитника Украины.
Трудовое законодательство Украины предусматривает официально 11 нерабочих дней, два из которых — Новый год и Рождество — украинцы уже успели отгулять. Сколько еще будем отдыхать в праздники?
c 15 по 17 апреля (всего 3 дня) — Светлое Христово Воскресение; выходнoй 16 апреля с воскресенья переносится нa понедельник, 17 апреля;.
c 29 апреля по 2 мая (всего 4 дня) — День международной солидарности трудящихся;.
8 и 9 мая (День Победы) будут выходными, но за 8 число рабочий день переносится на субботу, 13 мая;.
с 3 по 5 июня (всего 3 дня) — Троица; выхoдной 4 июня, воскресенье переносится нa понедельник 5 июня;.
24 августа (День Независимости Украины) и день 25 августа, за который придется отработать в субботу, 19 августа;.
с 14 пo 16 октября (всего 3 дня) — День защитника Украины; выходнoй 14 октября с субботы переносится нa понедельник, 16 октября.
В соцсетях уже началась дискуссия о целесообразности такого количества выходных и традиции переноса нерабочего дня на понедельник, если праздник выпадает на субботу или воскресенье (в частности, как это было в этом году с 1 и 7 января).
Однако стоит отметить, что традиция переноса праздников на понедельник есть не только в Украине, но и, в частности, в США. Да и количество выходных в Украине, в сравнении с некоторыми странами, не такое уж и большое.