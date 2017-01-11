Сегодня родилась наша землячка, ставшая известной писательницей, Виктория Платова

Виктория Платова – это литературный псевдоним Виктории Евгеньевны Соломатиной

Родилась она 11 января 1965 года в Николаеве на Украине. Виктория окончила сценарный факультет ВГИКа в 1991 году, но, не найдя применения в кино (за пять лет было снято всего два документальных фильма по ее сценариям), стала писать остросюжетные романы.

Сначала она сотрудничала с издательством ЭКСМО, в котором вышло 11 ее романов. Среди них «В тихом омуте», «Смерть на кончике хвоста», «Такси для ангела» и другие. Среди других писательниц жанра женского детектива она сразу выделилась своими профессиональными качествами. Четко выстроенные сюжеты, яркие образы, тонкие детали и исторические сведения – все это есть в книгах Платовой. Стиль писательницы – узнаваемый и неповторимый.

По мотивам двух своих романов она написала сценарий для телесериала «Охота на Золушку». А по мотивам других ее произведений также было снято несколько сериалов. С 2002 года книги Платовой выходят в издательстве «Астрель».

Романы Виктории Платовой были переведены на некоторые европейские языки: немецкий, голландский, венгерский, болгарский. Ее роман «8-9-8» выдвигался на соискание литературной премии «Русский Букер» в 2008 году, вошел в лонг-лист, но в шорт-лист не попал.

И сегодня Виктория Евгеньевна продолжает свою творческую деятельность.

Живет и работает она в Санкт-Петербурге.