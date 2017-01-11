Верхний банер

Сегодня родилась наша землячка, ставшая известной писательницей, Виктория Платова

11.01.17 14:42Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Виктория Платова – это литературный псевдоним Виктории Евгеньевны Соломатиной

Родилась она 11 января 1965 года в Николаеве на Украине. Виктория окончила сценарный факультет ВГИКа в 1991 году, но, не найдя применения в кино (за пять лет было снято всего два документальных фильма по ее сценариям), стала писать остросюжетные романы.

Сначала она сотрудничала с издательством ЭКСМО, в котором вышло 11 ее романов. Среди них «В тихом омуте», «Смерть на кончике хвоста», «Такси для ангела» и другие. Среди других писательниц жанра женского детектива она сразу выделилась своими профессиональными качествами. Четко выстроенные сюжеты, яркие образы, тонкие детали и исторические сведения – все это есть в книгах Платовой. Стиль писательницы – узнаваемый и неповторимый.

По мотивам двух своих романов она написала сценарий для телесериала «Охота на Золушку». А по мотивам других ее произведений также было снято несколько сериалов. С 2002 года книги Платовой выходят в издательстве «Астрель».

Романы Виктории Платовой были переведены на некоторые европейские языки: немецкий, голландский, венгерский, болгарский. Ее роман «8-9-8» выдвигался на соискание литературной премии «Русский Букер» в 2008 году, вошел в лонг-лист, но в шорт-лист не попал.

И сегодня Виктория Евгеньевна продолжает свою творческую деятельность.

Живет и работает она в Санкт-Петербурге.

Похожие новости

11.12.15 15:30Кинорецензия. «Виктория» – одна ночь, одно утро, один кадр

17.04.13 11:07Президент МБК «Николаев» о прошедшем сезоне и перспективах

19.09.12 10:42А вы знаете, как будет организовано движение транспорта в День города?

27.02.12 18:26Студенты "Могилянки" предлагают в парке имени 61 коммунара создать Ботанический сад

20.12.10 16:16«Николаев, Николаев, снова я в краю родном»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 11.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:02Савченко исправила ошибки в списках пленных и опубликовала новую версию

15:52Зеленый туризм: в Коблево на Николаевщине создадут агро-рекреационный кластер

15:43В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшую девушку

15:34На Донбассе блокпосты оборудуют видеокамерами и откроют загсы

15:30В облгосадминистрации подтвердили завтрашний визит Порошенко в Николаев

15:20В Южноукраинске вместо кафе сгорел домик для отдыха экс-владельца «Плавней»

15:10У ФИФА украли шесть подарочных часов, одни из которых предназначались Роналду

14:59«Николаевэлектротранс» проверят из-за жалоб горожан на состояние троллейбусов

14:42Сегодня родилась наша землячка, ставшая известной писательницей, Виктория Платова

14:31Нашли крайних: причиной того, что в Николаеве не расчищают от снега улицы, "ЭЛУ автодорог" называет припаркованные автомобили

14:21Два украинца попали в десятку самых высокооплачиваемых боксеров мира

14:12В Николаеве перевернулся хлебный фургон на летней резине. Пришлось вызывать спасателей

14:06Ученые определили, сколько человеку нужно заниматься спортом для хорошего самочувствия

13:50Миколаївські митники та фіскали зібрали понад 10 млрд грн податків

13:41Известный николаевский хирург зовет горожан на акцию

13:35Второй богач мира в дни спада на бирже экономит на завтраках в McDonalds

13:29В Николаеве на обочине почти неделю стоит брошенный «БМВ» без номеров

13:26Губернатор Николаевской области Алексей Савченко прошел испытательный срок

13:18Кража за кражей: ворам приглянулся один из николаевских супермаркетов

13:15В районе площади Победы в Николаеве произошло ДТП с участием трех машин

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.12.16 16:051790

В Николаеве работники судостроительного завода вышли на пикет

28.12.16 16:302030

Умер известный николаевский историк, профессор Петр Тригуб

28.12.16 17:152130

У Януковича могут конфисковать "все, что нажито непосильным трудом"

28.12.16 17:291930

Кабмин разрешил спецпошлины на автомобили из ЕС

Самые читаемые

05.01.17 14:0056820

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215310

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379660

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277460

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама