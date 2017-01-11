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Николаевские чернобыльцы наконец-то смогут подлечиться и отдохнуть

11.01.17 10:39Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Правительство впервые установило денежную помощь чернобыльцам на санитарно-курортное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Кабмин установил размер денежной помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным заведениям и учреждениям оздоровления и отдыха. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 № 1029.

В частности, размер такой помощи составит:

-для лиц, отнесенных к категории 1 (пострадавшие, имеющих инвалидность, связанную с последствиями аварии на ЧАЭС и ликвидаторы) - 5 250 гривен;

-для лиц, отнесенных к категории 1, с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) - 17 390 гривен;

-для детей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, - 10 840 гривен.

Граждане смогут сами выбирать санитарно-курортное учреждение, которому и будет осуществляться безналичное перечисление ежегодной денежной помощи. При этом, если этой суммы недостаточно для компенсации стоимости путевки, пострадавшие могут доплатить за счет собственных средств.

«Впервые применяется такой подход, когда человек может сам свободно выбирать санаторий или учреждение отдыха. При этом на такое лечение предусмотрена денежная помощь. Такого раньше также не было », - отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, что до принятия постановления чернобыльцы указанных категорий могли проходить курс санаторно-курортного лечения только в определенных на тендерах заведениях. Кроме того, денежная помощь пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС не предусматривалась.

Следует отметить, что реализация постановления не потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета, ведь необходимая сумма средств - 123, 4 млн грн. - предусмотрена в рамках бюджетной программы «Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

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Среда, 11.01.2017

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