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Николаевским медикам выразили благодарность за спасенные жизни

11.01.17 10:52Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Ухудшение погодных условий значительно усложнило работы всех служб, управлений и департаментов Николаевской области. Медики достойно и добросовестно работали в сложных условиях, продолжая спасать жизни людей в штатном режиме.

За период с 6 по 10 января специалисты Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф оказали медицинскую помощь в 5 165 случаях. В том числе, 24 человека обратились за помощью с признаками обморожения или переохлаждения, из них 21 человек госпитализирован.

Лечебные учреждения области работали в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ОГА. Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, электроэнергия и теплоснабжение в медицинские учреждения подавались бесперебойно, оказание медицинской помощи в период непогоды было организовано на высоком уровне.

Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации искренне благодарит каждого медицинского работника, который работал в этот период в осложненных погодных условиях, и желает в новом году пристального ангела-хранителя, крепкого здоровья и благополучия, успехов на профессиональном поприще, терпения и доброты, мира и согласия. Выражаем благодарность специалистам и просто неравнодушным горожанам. Это работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области и активисты «Снежного патруля», которые освобождали автомобили скорой медицинской помощи из снежных заносов, помогая быстрее добраться до пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

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