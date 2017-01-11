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Наши земляки стали обладателями Премии Верховной Рады Украины

11.01.17 09:08Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в управлении информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Николаевской ОГА.

Так, постановлением Верховной Рады Украины по итогам 2016 года Премия Верховной Рады присуждается Анне Ганжул.

Анна Павловна Ганжул является президентом общественной организации "Молодежное движение "Молодежь за права человека" (г. Николаев), говорится в постановлении.

Добавим, Премию ВР Анна Ганжул получит за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления.

Кроме того, обладателями ежегодной Премии Верховной Рады педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений стали учитель трудового обучения ООШ I-III ступени №1 г. Баштанки Владимир Павлович Зенченко и учитель музыкального искусства Южноукраинской гимназии №1 Людмила Валентиновна Янкул.

Размер премии не сообщается.

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