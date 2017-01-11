Президент Порошенко наградил николаевского атомщика орденом Событие приурочили ко Дню энергетика Указом Президента Украины №568/2016 орденом «3а заслуги» III степени по случаю Дня энергетика за весомый личный вклад в развитие отечественного энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награжден Бажуков Андрей Владиславович - начальник службы обособленного подразделения «Южно-Украинская атомная электростанция» государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания« Энергоатом». Поздравляем! Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама