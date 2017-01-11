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Президент Порошенко наградил николаевского атомщика орденом

11.01.17 08:00Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Событие приурочили ко Дню энергетика

Указом Президента Украины №568/2016 орденом «3а заслуги» III степени по случаю Дня энергетика за весомый личный вклад в развитие отечественного энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награжден Бажуков Андрей Владиславович - начальник службы обособленного подразделения «Южно-Украинская атомная электростанция» государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания« Энергоатом».

Поздравляем!

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Среда, 11.01.2017

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