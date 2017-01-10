Савченко все-таки опубликовала имена пленных, несмотря на протесты СБУ. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Надежда Савченко просматривает полученные списки пленных. Фото: Фейсбук

Нардеп Надежда Савченко обнародовала списки пленных и без вести пропавших со стороны Украины и стороны т. н. "ЛДНР" на своей странице в Facebook. В перечне более 500 фамилий.

Савченко пояснила, что считает, что такие списки должны быть публичными, тогда шансов на освобождение больше и это подчеркивает ее история.

Также она пояснила, что обмен по спискам "всех на всех" осуществляется в три этапа. Первый - обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона. Второй - поиск по подвалам и тайным тюрьмам, тех кто остался в списках. Третий - все, кого найти не удалось, объявляются умершими или без вести пропавшими. После этого проводится поиск захоронений, эксгумация, идентификация.

Надежда Савченко отметила, что в списках есть две категории обмена. Первая - украинские военнопленные, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса. В украинском списке таких 129, сепаратисты подтвердили наличие 42 из них.

Также Украина разыскивает 494 без вести пропавших. Это пропорционально обмену на заключенных в Украине по спискам ОРДЛО: 524 - от "ДНР" и 377 - от "ЛНР". Украинская сторона подтверждает 256 человек по спискам сепаратистов.

"Имеем первый этап обмена подтвержденных лиц с обеих сторон - это 42 на 256", - резюмировала Савченко.

Ко второй категории, по ее словам, относятся украинские политзаключенные, удерживаемые в России и Крыму. Их на данный момент 44 человека. В Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, которые отбывают наказание за преступления совершенные против территориальной целостности Украины - таких 102 человека.

"Имеем первый этап обмена по второй категории "всех на всех" - это 44 на 102", - подытожила по этому списку нардеп.

Она отметила, что в списках боевиков много граждан России, отмеченных оранжевым и желтым цветом на фото - 47 от "ДНР" и 4 от "ЛНР". По ее словам, этих граждан хотят под шумок хотят выменять, чтобы скрыть присутствие российских войск на территории Украины.

Савченко задает вопрос, могли ли официальные переговорщики от Киева и украинские спецслужбы не заметить этого. И предлагает заменить "уставших, за три года бесплодной работы, минских переговорщиков на свежих, более профессиональных".

Она приводит как пример неэффективности последний случай, когда сепаратистам выдали 15 человек. "Отдана была женщина с позывным "Сахара", за которую в свое время "террористы" готовы были отдать трех наших военных ребят из 40 батальона "Кривбасс", тогда украинская власть не нашла возможным отдать ту женщину, однако сейчас отдала ее "по доброй воле"!

Савченко уточняет, что в списках, собранных за 9 месяцев. могут быть неточности, поэтому обращается к украинцам, у которых есть нужная информация, с тем, чтобы дополнить или исправить их.