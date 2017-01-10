14 жінкам з Миколаївської області Президент України присвоїв звання «Мати-героїня»

|10.01.17 15:46
|32
|0
Президент України Петро Порошенко присвоїв звання «Мати-героїня» 1072 українським жінкам. Почесне звання присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей.
Почесного звання удостоєні 14 жінок Миколаївщини:
-Фекла Антикало (матір 5 дітей, с. Дружелюбівка Єланецький район);
-Любов Васько (матір 6 дітей, м. Миколаїв);
-Інна Гринь (матір 5 дітей, м. Нова Одеса);
-Маргарита Долова (матір 5 дітей, м. Миколаїв);
-Марія Дуженкова (матір 5 дітей, с. Зарічне Новоодеський район);
-Олена Кім (матір 5 дітей, м. Миколаїв);
-Надія Кривошеєва (матір 6 дітей, с. Зелене Веселинівський район);
-Олена Мурза (матір 5 дітей, м. Первомайськ);
-Наталія Назаренко (матір 10 дітей, с. Чапаєвка Березанський район);
-Тетяна Ронікер (матір 8 дітей, с. Миколаївка Кривоозерський район);
-Людмила Хомич (матір 5 дітей, с. Українка Вітовський район);
-Любов Чопик (матір 5 дітей, с. Пересадівка Вітовський район);
-Олена Шпильова (матір 5 дітей, м. Миколаїв);
-Анжеліка Щепанюк (матір 5 дітей, с. Котляреве Вітовський район).