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14 жінкам з Миколаївської області Президент України присвоїв звання «Мати-героїня»

10.01.17 15:46Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання «Мати-героїня» 1072 українським жінкам. Почесне звання присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей.

Почесного звання удостоєні 14 жінок Миколаївщини:

-Фекла Антикало (матір 5 дітей, с. Дружелюбівка Єланецький район);

-Любов Васько (матір 6 дітей, м. Миколаїв);

-Інна Гринь (матір 5 дітей, м. Нова Одеса);

-Маргарита Долова (матір 5 дітей, м. Миколаїв);

-Марія Дуженкова (матір 5 дітей, с. Зарічне Новоодеський район);

-Олена Кім (матір 5 дітей, м. Миколаїв);

-Надія Кривошеєва (матір 6 дітей, с. Зелене Веселинівський район);

-Олена Мурза (матір 5 дітей, м. Первомайськ);

-Наталія Назаренко (матір 10 дітей, с. Чапаєвка Березанський район);

-Тетяна Ронікер (матір 8 дітей, с. Миколаївка Кривоозерський район);

-Людмила Хомич (матір 5 дітей, с. Українка Вітовський район);

-Любов Чопик (матір 5 дітей, с. Пересадівка Вітовський район);

-Олена Шпильова (матір 5 дітей, м. Миколаїв);

-Анжеліка Щепанюк (матір 5 дітей, с. Котляреве Вітовський район).

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