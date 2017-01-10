14 жінкам з Миколаївської області Президент України присвоїв звання «Мати-героїня» Президент України Петро Порошенко присвоїв звання «Мати-героїня» 1072 українським жінкам. Почесне звання присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей. Почесного звання удостоєні 14 жінок Миколаївщини: -Фекла Антикало (матір 5 дітей, с. Дружелюбівка Єланецький район); -Любов Васько (матір 6 дітей, м. Миколаїв); -Інна Гринь (матір 5 дітей, м. Нова Одеса); -Маргарита Долова (матір 5 дітей, м. Миколаїв); -Марія Дуженкова (матір 5 дітей, с. Зарічне Новоодеський район); -Олена Кім (матір 5 дітей, м. Миколаїв); -Надія Кривошеєва (матір 6 дітей, с. Зелене Веселинівський район); -Олена Мурза (матір 5 дітей, м. Первомайськ); -Наталія Назаренко (матір 10 дітей, с. Чапаєвка Березанський район); -Тетяна Ронікер (матір 8 дітей, с. Миколаївка Кривоозерський район); -Людмила Хомич (матір 5 дітей, с. Українка Вітовський район); -Любов Чопик (матір 5 дітей, с. Пересадівка Вітовський район); -Олена Шпильова (матір 5 дітей, м. Миколаїв); -Анжеліка Щепанюк (матір 5 дітей, с. Котляреве Вітовський район). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама