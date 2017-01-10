В Калифорнии ураган повалил самую знаменитую секвойю

Ураганный ветер повалил одно из самых знаменитых деревьев США - тысячелетнюю секвойю с туннелем в стволе. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Возраст секвойи, также известной как Дерево-туннель, превышал тысячу лет. Туннель в ее стволе был настолько широк, что через него мог проехать автомобиль.

В минувшие выходные в Калифорнии и Неваде бушевала непогода. Там выпало такое количество осадков, что это привело к подтоплению и падению деревьев.

Туннель в дереве был сделан в 1980 году, чтобы привлечь туристов. В администрации парка Калаверас уточнили, что секвойя была в плохом состоянии. Листья росли только на верхних ветках, и дерево было очень хрупким.