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Сегодня родился Алексей Толстой

10.01.17 15:23Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Алексей Николаевич Толстой писатель и публицист.

Российский писатель родился (29 декабря 1882) 10 января 1883 года в Саратовской области, в семье помещика

Алексей был воспитан отчимом А.Бостромом, либералом и наследником «шестидесятников», к которому ушла мать, женщина образованная и не чуждая писательству.

Детские годы прошли на хуторе Сосновка, принадлежавшем отчиму. Первоначальное образование получил дома под руководством приглашенного учителя. В 1897 году семья переезжает в Самару, где будущий писатель поступает в реальное училище.

Окончив его в 1901 году, едет в Петербург, чтобы продолжать образование. К этому времени относятся его первые стихи, не свободные от подражания Некрасову и Надсону.

В 1907 году Алексей Толстой решил посвятить себя литературному труду. Уже в следующем году написал книгу стихов «За синими реками» и первый прозаический труд – «Сорочьи сказки». На раннее творчество Толстого оказал влияние Максимилиан Волошин, который в те годы был с ним дружен. В 1909 году появилась первая повесть Толстого — «Неделя в Тургеневе». Затем вышли в свет два романа – «Чудаки» и «Хромой барин». Критика благосклонно оценила его первые публикации.

Первая мировая война меняет планы Толстого. Как военный корреспондент от «Русских ведомостей» он находился на фронтах, побывал в Англии и Франции. Написал ряд очерков и рассказов о войне. В годы войны обратился к драматургии – именно тогда им были написаны комедии «Нечистая сила» и «Касатка» (1916).

Октябрьскую революцию Толстой воспринял враждебно. Осенью 1918 года он уезжает с семьей в Одессу, оттуда – в Париж, затем в Берлин. В берлинский период были написаны: роман «Аэлита», повести «Черная пятница» и «Рукопись, найденная под кроватью». В 1923 году Толстой возвращается в СССР.

В открытом гостеприимном доме Алексея Толстого собирались интересные, талантливые люди – писатели, актеры, музыканты. Среди написанного после возвращения выделяется трилогия «Хождение по мукам».

Значительным достижением писателя стал его исторический роман «Петр I», над которым он работал в течение 16 лет. Во время Отечественной войны Толстой часто выступал со статьями, очерками, рассказами, героями которых были простые люди, проявившие себя в тяжелых испытаниях войны. В 1941–1943 годах он создает драматическую дилогию «Иван Грозный». Многие его произведения экранизированы, он несколько раз становился лауреатом Государственной премии СССР.

Тяжелая болезнь не дала Алексею Толстому дожить до Дня Победы. Он скончался 23 февраля 1945 года в Москве.

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