В мире отмечают 10 лет первому iPhone

9 января 2007 года Стив Джобс, тогдашний глава компании Apple, показал на выставке Macworld 2007 новый продукт, который в итоге изменил мир.

Первому поколению iPhone исполняется 10 лет. Стив Джобс называл творение своей компании "устройством три-в-одном".

По мнению разработчиков, первый iPhone сочетал в себе iPod с полностью сенсорным управлением, революционный мобильный телефон и гаджет с продвинутыми интернет-коммуникациями. Сейчас этим никого не удивить, но в 2007 году аналогов iPhone практически не было. Другие компании тоже вели разработки в направлении умных телефонов. Nokia уже создала сегмент смартфонов и коммуникаторов, но в плане удобства использования и простоты аппараты финского бренда сильно отставали от творения Apple.

Нынешний глава Apple Тим Кук заявил, что iPhone стал важной частью жизни потребителей и устанавливал стандарты для мобильных устройств на протяжении всего десятилетия. Однако по мнению нынешнего руководителя компании, это только начало, и лучшие периоды у iPhone ещё впереди, пишет "Страна".

"Здорово, что iPhone с самой первой модели и до новейшего iPhone 7 Plus остаётся образцом, по которому судят все остальные смартфоны. Для многих из нас iPhone стал необходимым устройством, и нам это нравится," - заявил Фил Шиллер, вице-президент по маркетингу.