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Что сулят звезды на 9 января 2017: сегодня - день суеты

09.01.17 11:55Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака

Сегодня самое время окончательно отойти от праздничной суеты и морально настроиться на начало нового рабочего года.

Сегодня, 9 января 2017 года, женщинам всех знаков Зодиака, которые хотят изменить свою жизнь, нужно начать с малого. Большие же надежды слишком легко превращаются в большие иллюзии. Внимательно слушайте окружающих, интересуйтесь делами близких и друзей, прислушивайтесь к своим желаниям и мыслям, и новая идея родится сама собой. Звезды рекомендуют лишь доводить задуманное до конца.

ОВЕН. Овны сегодня будут настроены на деловую волну. Звезды рекомендуют вам не лениться, а с головой окунуться в работу, поддерживать деловые контакты, начинать новые проекты, воплощать идеи. Во второй половине дня согласно гороскопу у Овнов вероятны разногласия и ссоры с окружающими, поэтому не видитесь на провокации, контролируйте эмоции и слова.

ТЕЛЕЦ. Женщины Тельцы, 9 января 2017 года у вас возрастет энергетический, творческий и сексуальный потенциал. Время полезно посвятить себе и своей внешности, несмотря на то, что уже стартовала рабочая неделя. Согласно предсказаниям звезд период не подходит для решения сложных задач и начала новых дел, так как Тельцам будет сложно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ. После череды праздников и входных сегодня Близнецы попытаются решить все накопившееся дела и проблемы сразу. Не спешите, вскоре жизнь сама подскажет вам нужный выход. Период хорошо подходит для начала диеты, разгрузочного дня, рутинных размеренных дел. Инициативу сегодня лучше не проявлять, оставьте свои идеи и планы на потом.

РАК. Согласно гороскопу женщин Раков звезды сулят весьма плодотворный день, который очень хорошо подходит для решительных действий. Если до новогодних праздников вы планировали что-то сделать, но так и не решились осуществить, или не успели — сейчас самое время! В начале 2017 года у Раков все будет идти достаточно ровно и в делах, и в сфере личных отношениях.

ЛЕВ. Львы, в первой половине 9 января 2017 года вашим главным врагом может стать излишняя жесткость, во второй — спешка. Судя по гороскопу на понедельник, многие женщины этого знака Зодиака сегодня могут столкнуться со старыми проблемами, которые, казалось, давно уже были решены или забыты. Также звезды говорят, если Львам кажется, что на вас давят, заставляя делать что-то против вашей воли, самое время спокойно, но твердо отстоять свою позицию. Звезды на вашей стороне.

ДЕВА. Девам звезды сулят прекрасное время для того, чтобы навести порядок в делах, и составить планы на ближайшее время, а не строить воздушные замки или витать в розовых мечтах. Начните действовать! Любой труд сегодня пойдет вам на пользу, будь это важные переговоры или бытовые домашние заботы. Также звезды рекомендуют вам остерегаться сомнительных знакомств и предложений, так как есть большой риск быть обманутыми.

ВЕСЫ. Женщины Весы, сегодня старайтесь не напрягаться и не нервничать. Из-за снижения жизненной энергии ваше настроение в этот день может быть очень раздражительным и даже меланхоличным. Медитации, спокойная музыка и теплая ванна помогут расслабиться и восстановить душевную гармонию.

СКОРПИОН. Что касается женщин Скорпионов, то вас ожидает достаточно тяжелый день, ведь уже с утра вероятно угнетенное состояние и нервозность. Представительницам этого знака Зодиака будет трудно войдете в рабочий ритм. Вам лучше собраться с мыслями и не суетиться, а жизнь скоро сама подскажет нужный выход из создавшейся ситуации.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам 9 января 2017 года звезды подготовили день информации. Сегодня будьте особо внимательны: учитесь, слушайте, запоминайте. Есть большая вероятность, что вы узнаете для себя что-то очень полезное и ценное, что вскоре пригодится вам в будущем. Также примите во внимание советы, которые в этот день будете слышать о людей из вашего окружения. Они окажутся весьма дельными.

КОЗЕРОГ. Женщины Козероги, сегодня не тратьте свое драгоценное время на сомнения и разговоры. Если что-то замыслили — действуйте! Звезды говорят, что сегодня — один из самых благоприятных дней для того, чтобы закончить какое-то ранее начатое дело. Также согласно гороскопу в этот период не стоит сорить финансами — не выбрасывайте зря деньги там, где можно с экономить. В личной жизни стоит остерегаться обманов и измен.

ВОДОЛЕЙ. Гороскоп на 9 января 2017 года женщинам Водолеям сулит период эмоциональной напряженности, ошибки в работе и просчеты в личных отношениях. Скорее всего, общее неудовлетворение возникнет на фоне нежелания окунаться в серую атмосферу рабочих будней. Водолеи, не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам, и ни в коем случае не теряйте оптимизма.

РЫБЫ. Рыбы, для вас сегодняшний день символизирует жизненный выбор. Многие из вас почувствуют угнетенное состояние и нервозность, и при этом возникнет желание сделать кому-то пакость. Держите себя в руках, иначе ваши шутки могут перейти черту дозволенного и стать причиной конфликта.

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