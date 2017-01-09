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Сегодня - Степанов день: приметы и обычаи

09.01.17 11:11Сколько просмотров этой статьи114Сколько комментариев этой статьи0

Вскоре стоило ждать морозов

Степанов день получил название в честь святого Стефана — первого христианского мученика, который происходил из еврейской диаспоры. Около 34 года нашей эры Синедрион осудил его на смертную казнь за христианскую проповедь в Иерусалиме.

У славян этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц: «Степанов день пастуха год кормит»; «В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу»; «На святого Степана каждый себе пан».

Кроме пастухов, в Степанов день чествовали и лошадей — их было принято поить из серебряной посуды (если она была в доме). Также по углам двора ставили осиновые колья — чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву. Угощались в этот день медовыми пряниками...

Еще в этот день девушки «хоронили» свои печали. Для этого в определенном месте устанавливали «чашу пагубную», и девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов — как если бы смывали тоску с сердца.

Также продолжались Святки — время веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли всех с праздниками и пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая. Угощались в этот день «колядками» — маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным.

В народе говорили: «Пришел Степан — на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шел снег — это предвещало ненастье и мокрую погоду.

Именины в этот день: Антонина, Степан, Тихон, Федор.

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