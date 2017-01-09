Сегодня родился известный мореплаватель

Фердинанд Петрович Врангель, российский мореплаватель, полярный исследователь, один из основателей Русского географического общества, родился (29 декабря 1796 года) 9 января 1797 года в Пскове

Он происходил из древнего рода балтийских немцев. В десять лет, оставшись без родителей, Фердинанд был определен в Морской кадетский корпус в Петербурге. В 1815 году произведен в мичманы. Под командой В.Головина ходил в 1817-1819 годах в кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка». В 1820-1824 годах в чине лейтенанта возглавил экспедицию по изучению северо-восточных берегов Сибири, в которой подробно описал побережье от устья Индигирки до Колючинской губы и часть Медвежьих островов.

Он собрал ценные сведения о природе, климате, населении и предположил наличие суши против мыса Якана. Почти 50 лет спустя американский китобой Лонг обнаружил остров именно там, где предполагал Врангель. Возвратившись в Санкт-Петербург, Фердинанд Врангель был награжден орденом Владимира 4-й степени и назначен командиром транспортного судна «Кроткий», на котором в 1825-1827 годах совершил новое кругосветное плавание. По возвращении он получил чин капитана 1-го ранга и назначение на пост главного правителя русских поселений в Америке.

Административным центром русских поселений в Америке был город Ситка. За пять лет службы в Ситке он досконально изучил территорию русских владений на северо-западном побережье Америки, их ресурсы, возможности и перспективы. Возвращаясь в Россию, Врангель совершил свое третье кругосветное путешествие, а по пути провел переговоры с мексиканским правительством о приобретении Россией плодородной долины, примыкающей к русскому поселению Росс.

Мексиканская Республика была согласна уступить долину в обмен на установление дипломатических отношений между Мексикой и Россией. Николай I признать Мексику не пожелал, и сделка не состоялась. В 1836 году Врангель был произведен в контр-адмиралы, а в 1840 году назначен директором Российско-Американской компании. В 1849 году он подал в отставку, поселился в своем имении Руйль в Эстляндской губернии. Находясь в отставке, активно сотрудничал с Петербургской академией наук и Русским Географическим обществом. В 1856 году произведен в адмиралы. Когда в 1867 году Аляска была продана США, Врангель протестовал против этой продажи. Фердинанд Врангель скончался в Дерпте (25 мая) 6 июня 1870 года от сердечного приступа на 74-м году жизни.